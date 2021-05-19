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抗旱抗疫並行！新竹市衛生局呼籲「正確使用消毒液　解水庫的渴又防疫」

乾洗手,消毒液。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲正確使用消毒液，不僅可有效防疫也能節約水資源。（圖／示意圖，資料照）

生活中心／綜合報導

近期新冠肺炎疫情出現為數不少的本土病例，今（5/19）指揮中心更宣布全台提升疫情警戒至第三級警戒，中央流行疫情指揮中心也針對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸等實施相關措施，嚴守社區防線。疫情升溫之餘，目前國內缺水問題嚴重，於4月起已開始於各區域階段性限水，在抗旱省水的同時，亦不能忽略手部衛生。

國際感染管制專家建議，在抗旱缺水時期，宜優先使用酒精性乾洗手液，確保手部衛生。疾病管制署也表示，如無法取得肥皂和清水的時候，可以使用酒精含量60%～95%的乾洗手液清潔雙手，達到清潔雙手目的，在抗旱缺水時期，使用乾洗手液做到省水兼防疫，平安度過缺水期。

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▲▼消毒液,酒精,消毒水。（示意圖／記者柯振中攝）

▲使用酒精需注意環境中的濃度不可過高，以擦拭代替噴灑。（圖／示意圖，資料照）

消毒液在防疫上扮演重要角色，洗手口訣「內外夾弓大立腕」民眾倒背如流，但卻不一定知道如何正確使用酒精及次氯酸水，新竹市衛生局呼籲，在缺水期間，正確使用消毒液除了可有效防疫，還能節約水資源。民眾可隨身攜帶酒精，選擇濃度約75%酒精，在消毒手部時至少需按口訣搓20秒，不過由於酒精是易燃品，空氣中如有高濃度酒精恐會造成危險，因此可用於擦拭門把、鑰匙等物品，並避免大範圍噴灑。

▲▼新竹市衛生局,消毒液,防疫,疫情,新冠肺炎,台灣防疫,防疫知識,酒精,次氯酸水。（圖／ETtoday製圖）

▲疫情期間，新竹市衛生局呼籲民眾勤洗手、保持個人衛生，也可以製作漂白水擦拭、清潔環境。（圖／ETtoday製圖，下同）

防疫期間居家常備的消毒液除了酒精之外，次氯酸水（稀釋之漂白水）亦是其一，由於次氯酸水對皮膚有刺激性，因此不宜直接接觸人體、更不可食用，僅建議使用於居家環境和食器、容器、包裝消毒用途並應限於通風良好的環境下使用，擦拭後停留數分鐘再以清水擦拭，如用於清潔食器，也需再以清水洗淨後方可使用。其次，由於次氯酸水穩定性差，保存期限不長，因此需存放於陰涼、無光照之處，避免失去殺菌效果。

▲▼新竹市衛生局,消毒液,防疫,疫情,新冠肺炎,台灣防疫,防疫知識,酒精,次氯酸水。（圖／ETtoday製圖）

新竹市衛生局表示，在疫情升溫期間，適逢全台抗旱缺水時期，聰明使用消毒液可以達到良好防疫效果更能節省水資源，除此之外，疫情與旱災合併來襲，民眾容易因為生活方式改變及對疫情的擔憂而出現緊張或焦慮情緒，新竹市衛生局也呼籲民眾「身心維持好、抗疫不煩惱」，更宣導防疫時期心裡照顧的5個安：安身、安神、安全、安定、安心，將心中的槓桿維持平衡，希望疫情快點過去，讓大家恢復正常生活。

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