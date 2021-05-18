竹市府偕同「防疫作戰聯盟」　整備「準三級防疫」醫療量能

▲新竹市長林智堅召集「防疫作戰聯盟」五大醫院院長視訊會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為防疫備戰，新竹市長林智堅今召集「防疫作戰聯盟」新竹台大、馬偕、國泰、國軍、南門醫院五大醫院院長視訊會議，整備「準三級防疫」醫療量能，各院提及五重點包括，目前皆整備好專責病房、防疫物資量達2至6個月、醫護人力量能仍充足、院內做好分倉分流，同時設置戶外篩檢站拉高篩檢量能。市長林智堅指示三大支援方向，竹府已經著手規劃「社區篩檢站」，增加民眾篩檢管道，分攤各醫院篩檢負擔；防護衣、N95口罩、篩檢試劑等防疫物資，市府也將隨時支援；另也安排一線醫護優先施打疫苗，做醫護後盾。

林智堅上午與台大醫院新竹台大分院院長余忠仁、新竹馬偕醫院院長翁順隆、新竹國泰醫院長李興中、新竹國軍醫院長崔以威、南門醫院院長劉建雄視訊會議研商準三級防疫醫療資源整備及防疫工作部署情形。各院已升級「準三級防疫」醫療量能，專責病房全部開設，並設置戶外篩檢站、備齊防疫物資、拉高篩檢量能，各院也強化感染管控，以便不時之需。

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五所醫院院長及副院長表示，因應疫情升溫，各院出現許多篩檢人潮，為保全醫療量能及感染管控，醫院配合中央防疫政策，已經營運量降載，市府設立社區篩檢站，可望降低醫院負擔。

林智堅表示，「料敵從嚴，禦敵從寬」，感謝各醫院提前部署，也責成衛生局與各醫院密切聯繫，支援醫療物資需求，在醫療防疫功能上進行責任分工。市府也著手規劃「社區篩檢站」，增加民眾篩檢管道，減少各院負擔；今起再獲配的800劑的公費疫苗，已與各醫院協調，將優先提供醫院、診所第一線醫護人員施打，保障醫護健康。

他也呼籲，目前各院降載，暫停非急迫性醫療，要請民眾在非常時期能夠多多體諒，也請門診慢性病穩定病患，於5月28日前可採「通訊醫療」。

針對疫情，台大醫院新竹台大分院院長余忠仁指出，未來兩周是疫情關鍵期，目前該院專責病床全數開放，並提高PCR篩檢、快篩量能，全院目前已做好分倉分流，請民眾放心。

新竹馬偕醫院院長翁順隆也說，因應疫情隨時恐爆發，馬偕做好感染控管，來診患者有發燒或嚴重呼吸道症狀將先到 「戶外疫病門診」治療，所有住院患者也得先做篩檢，避免院內相互傳染。

新竹市衛生局呼籲，針對醫院人流管控，要呼籲請民眾儘量避免不必要的陪病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；如有必要或急迫性醫療需求 ，應配合實聯制登記及院方相關防疫管理措施。