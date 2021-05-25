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宅力大爆發！疫情改變消費型態　五大產業「疫」起受惠

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台進入三級警戒，少外出、禁群聚，改變民眾生活型態。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

本土疫情持續延燒，全台進入三級警戒，少外出、禁群聚，改變民眾生活型態，衝擊觀光、娛樂和餐飲產業，卻也帶動宅經濟爆發性成長，實體消費大舉轉移至線上明顯增加，居家辦公、學習，只要動動手指就能搞定食衣住育樂的需求，讓網購、外送平台、物流、串流影音平台，甚至3C筆電都「疫」外受惠。

▲▼網購,逛蝦皮,蝦皮購物。（圖／記者黃可昀攝）

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▲防疫期間，民眾減少出門轉往網購下單補給物資。（圖／記者黃可昀攝）

網購

為減少外出群聚增加感染風險，不少人轉往網購下單補給防疫或民生物資、食材，帶動訂購量暴增。以東森購物ETmall為例，自疫情爆發以來，站上生鮮蔬果類訂單暴增，業績成長達6倍；而Yahoo奇摩購物中心則是防疫物資與民生用品需求激增，其中「額溫槍」業績暴增48倍、「口罩」業績暴增25倍、「泡麵及食材」業績成長18倍、「衛生紙」業績成長9倍、「即食熟食」業績成長7倍。

另外，東森購物ETmall旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數達1萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項，自疫情增溫後，統計業績已成長4到5倍，消費者大多訂購蔬菜、肉類，其中新鮮葉菜及當季水果最夯，並以確診個案最多的新北地區配送需求最大。

▲▼疫情升溫新北市祭出飲食店內禁止用餐，一慮改採外送外帶。圖為Uber eat外送員至麥當勞取餐外送。（圖／記者湯興漢攝）

▲餐飲禁內用，讓外送需求大增。（圖／記者湯興漢攝）

外送平台

居家防疫不出門，許多民眾仰賴外送解決3餐或購買相關的日常用品，讓兩大外送平台業績逆勢成長，foodpanda統計，自疫情爆發後訂單總量增加近4成，生鮮雜貨平均訂單量成長近5倍，其中口罩更是激增10倍。而Uber Eats在居家上班、上學宣布後一周內，台北客單價和消費者訂購頻率也都提高了將近1成。

而根據台灣兩大外送平台統計，foodpanda熱賣的商品，前五名分別是，醫療用口罩，鮮奶、泡麵、衛生紙，和雞蛋；Uber Eats則是水果、礦泉水、金針菇、，高麗菜、玉米筍和嫩豆腐，顯示在「自煮防疫」風潮下，生鮮類及民生用品需求多，也是外送運量增加的一大原因。

▲▼台灣大車隊乘客使用手機掃描車內張貼QR code條碼，即可透過簡訊傳送每位司機專用場所代碼給收件人1922。（圖／台灣大車隊提供）

▲台灣大車隊全台2.2萬司機也加入餐飲物流行列。（圖／台灣大車隊提供）

物流

疫情之下民眾減少出門採買，吃的喝的用的，通通轉往網路下訂，也讓物流業者爆單。新竹物流觀察，與去年5月同期相比，B2C(企業對消費者)的成長幅度高達3成5；共享物流業者LaLamove在雙北轉三級警戒後，整體訂單即爆量狂增逾5成，而在全國三級警戒後，台中、高雄的訂單也創新高，一周內整體用戶數就增加3成。

看準宅配需求大，甚至發生物流卡關，台灣大車隊也在全台計程車司機收入銳減下，加入餐飲物流行列，主要鎖定全台大型飯店、高檔餐廳，以及大型餐飲業者，有送餐距離不受限制等特點，車輛總數高達2.2萬台，服務範圍遍及全台，可望為司機與餐飲業者創造雙贏新商機。

▲台灣大myvideo推免費30天豪華月租。（圖／台灣大提供）

▲疫情升溫，myVideo觀影人數成長近2成。（圖／台灣大提供）

串流影音平台

疫情升溫，許多人都宅在家防疫，串流影音平台也因此受惠，都有1到3成的成長幅度。遠傳friDay影音統計，周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成；myVideo觀影人數也飆出新高，成長近2成，總觀看時數更飆升超過3成，其中又以手機APP成長最為明顯。

LiTV則觀察到，從疫情爆發以來，新聞頻道的收視率持續上升，整體頻道觀看時數成長近四成，尤其是疫情宣布升級時，新聞頻道觀看數漲到歷史新高點，可見觀眾對於時事的關注度急速升高。另外，因為宅在家時間變長，民眾對於運動賽事等休閒娛樂內容也相對感興趣，像是日前的網球羅馬大師賽，博斯網球台觀看時數都較之前成長近7成。

疫情升溫，筆電、平板及視訊設備需求大增（圖／翻攝自東森購物網）

▲居家辦公、學習，帶動3C筆電需求大增。（圖／翻攝自東森購物網）

筆電

為落實防疫，許多企業採取居家辦公，大專和高中以下學校也改採線上教學，停課不停學，帶動筆電、平板及視訊設備等需求大增，各大3C廠牌在電商平台銷量飆升，其中ASUS、ACER、HP、Lenovo等品牌最熱銷，14、15吋筆電超搶手。

東森購物ETmall表示，筆電、平板銷量是平常的5倍，以萬元筆電最熱銷，平板則以iPad、SAMSUNG平板最熱賣；PChome 24h購物觀察站上銷售趨勢，筆電以14、15吋窄邊輕薄筆電為採購大宗，其中20,000到25,000元機種最受歡迎，視訊設備銷量更飆升8倍，大廣角、可調式鏡頭、隨插即用的靈活設計成採購主流；博客來也統計銷售，5/14～5/18期間，辦公用品像是筆電、視訊、鍵盤滑鼠，相關銷售買氣較5天前，成長超過20倍。

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