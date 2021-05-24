宅在家吃這些！2大外送平台「人氣防疫美食」出爐　炸雞、飲料最夯

▲2大外送平台防疫美食排行出爐。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情持續升溫，包括雙北、桃園、高雄、台中等縣市皆已陸續宣布像是餐飲店、百貨美食街、夜市、咖啡店及早餐店等全部禁止內用，僅能提供外帶、外送服務，盼以此防堵疫情擴大。而因疫情必須待在家的民眾，也仰賴外送解決三餐，2大外送平台公布「防疫人氣美食」排行榜，發現罪惡速食、飲料類都超受歡迎，像是麥當勞、可不可等都在榜上。

因本土疫情嚴峻，全台進入三級警戒，有部分縣市更是訂定嚴格防疫規定，像是禁止民眾在外用餐，下令所有餐飲店、早餐店等只能提供外帶、外送服務，並呼籲沒事減少外出，周末也待在家做好防疫工作。而自疫情爆發以來，無論是美食或是日常用品等，外送單可是攀升超快，2大外送平台也公布近日民眾最愛點的「防疫美食」TOP5，揭密民眾待在家都吃這些餐點。

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▲2大外送平台最夯防疫美食皆由麥當勞奪冠。（圖／記者湯興漢攝）

foodpanda表示，自疫情升溫以來根據顯示，民眾最愛叫「麥當勞」外送，其次依序是八方雲集、清心褔全、可不可熟成紅茶及胖老爹美式炸雞，可以看出罪惡美食可以稍稍撫慰待在家的心情；而Uber Eats也觀察5月10日至16日中間訂單，冠軍寶座依舊是麥當勞奪下，再來是Subway、漢堡王、可不可熟成紅茶及胖老爹美式炸雞，同樣以速食、飲料類最受歡迎。

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