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避免群聚！戶外防疫升級　國家公園休憩點、墾丁7沙灘暫關閉

▲避免群聚！戶外防疫升級 國家公園休憩點、墾丁7沙灘暫關閉。（圖／內政部營建署提供）

▲壽山自然國家公園關閉涼亭及奉茶休憩點。（圖／內政部營建署提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

本土疫情仍未趨緩，指揮中心頻頻呼籲民眾沒事別出門，市區街頭空蕩蕩，人車卻湧入戶外熱點，為了嚴堵防疫破口，內政部營建署將暫時關閉陽明山國家公園與壽山國家自然公園的涼亭、墾丁7處沙灘、雪霸國家公園3處遊憩區，以及太魯閣國家公園砂卡礑、山月吊橋等9處戶外遊憩點。

營建署表示，日前全國防疫警戒升為三級，各國家公園已關閉室內遊憩據點、山屋、單一出入口之戶外遊憩據點並禁止進入生態保護區，非單一出入口之戶外據點應落實戴口罩與維持社交距離（1公尺），停止10人以上聚會，各停車場亦降低停車數量至40%。

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▲避免群聚！戶外防疫升級 國家公園休憩點、墾丁7沙灘暫關閉。（圖／內政部營建署提供）

▲陽明山關閉涼亭等戶外休憩據點。

然而因應疫情嚴峻，希望民眾聽從指揮中心指引，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，盡量減少外出及群聚，因此戶外防疫再升級，自即日起至5/28將暫停開放以下據點：

1. 墾丁國家公園：白沙、南灣、大灣、小灣、船帆石、漁村公園及小峇里等七處沙灘均暫時關閉。

2. 陽明山國家公園：所屬遊憩據點所有涼亭及休憩點暫不開放。

3. 太魯閣國家公園：砂卡礑、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、匯德、白楊、小奇萊、合流露營區、綠水野營地等均已關閉。

4. 雪霸國家公園：武陵、觀霧、雪見等3處遊憩區均關閉。

5. 壽山自然國家公園：壽山地區3處奉茶站、14處涼亭，及6處休憩據點。另壽山地區3處、半屏山3處、半屏湖3處、小龜山1處等登山口處涼亭封閉。

各管理處會偕同員警加強巡查，違者將依傳染病防治法開罰新臺幣3,000到15,000元，請民眾務必配合，共同防堵肺炎疫情。相關管制措施後續將視疫情指揮中心最新防疫指引，並配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

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