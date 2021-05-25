多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

▲新冠肺炎疫情加劇，圖與本文無關。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣本土疫情延燒，6天內已有17人死亡，總死亡數達到29人，且目前60歲以上的個案目前有1288名，佔比19.1%。對此，台中慈濟醫院重症專科醫師黃軒表示，這都是病毒攻擊讓人體保衛機制失常，導致「隱形缺氧」的情況發生，病人甚至無法感覺到。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，至今日有84名病患還在使用呼吸器，比昨天的66名又增加18名；如果以4/15開始到現在總計3255名個案，當中335人符合重症的定義，重症比例是10.3%；若單看60歲以上，則有1228名個案，當中重症234人，重症率19.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒醫師表示，正常情況下，病毒進入人體體後會大量侵犯細胞，與人體內的免疫反應作戰，最終導致許多肺泡被破壞，阻礙了氧氣進入血液，一般人只要肌肉多做幾次呼吸急促的動作就會沒事。

▲醫師解釋無預警缺氧病人都難以察覺。（圖／東森新聞）



反之，新冠病毒會攻擊保衛機制，讓更多血液流向肺臟受損的部位，讓較少血液流到健康部位，進而導致「隱形缺氧」，只會跟人說很喘，但完全沒有自知，容易導致急性心肌梗塞的猝死情況。

黃軒醫師說，國外也有多起類似病例，某些確診者甚至可以在血氧濃度很低的情況下「意識清楚」的滑手機及回答問題，外媒甚至幫其取名為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)。

美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，執業近30年的萊維坦醫師（Dr. Richard Levitan）表示，正常人的血氧飽和度應介於95％至100％之間，低於90％就屬異常，患者會嚴重到每呼吸一次都痛苦不堪、嚴重缺氧到神智不清。

但許多患者卻完全清醒，甚至還能滑手機，直到後來才注意到呼吸急促、身體疲勞或其他症狀。萊維坦醫師說，「這就是這種疾病有意思的地方，同時也是可怕之處」。因為當患者意識到自己呼吸困難時，他們其實已經病危了，有些人可能需要靠呼吸器維生，而隨著二氧化碳量增加，肺泡開始累積液體，肺部變得僵硬，最後導致急性呼吸衰竭。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘