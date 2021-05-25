認知作戰重演「長平之戰」趙王愚蠢　網：防疫是戰爭別幻想不死人

▲有網友認為，「長平之戰」的歷史正在現實生活重演。（圖／翻攝疾管署畫面）

記者林彥臣／綜合報導

台灣連續10天本土病例破百，同時在PTT上又上演「反串之亂」爭論親綠寫手林瑋豐，是否協助大陸對台灣認知作戰。對此就有網友在PTT政黑板（HatePolitics）發文分析，認知作戰是從古至今都在使用的戰術，現在的情況就如同戰國時代「長平之戰」趙孝成王陣前換將的愚蠢錯誤正在上演。

▲疫情險峻時，PTT上還上演「反串之亂」。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

原PO在政黑板發文指出，認知作戰的目的並不只是單純傳假消息、製造恐慌之類，這些實際上很淺層、很表面的東西，其實是認知作戰的手段；認知作戰的真正目的，並不是要受影響的，群眾特別的去相信甚麼，剛好相反，它是要你「不知道該相信甚麼」。

簡單的說，認知作戰的目的，是希望瓦解社會間每個不同群體、單位之間的信任基礎；假消息只是一部份，其中也包括各種半真半假、以假亂真的訊息，或是由不對的人在不對的時間點釋放正確的訊息，或是由各個群體、對象各自散佈訊息，諸如此類。

▲認知作戰其實是自古以來就有的戰術。（圖／記者陶本和翻攝）

原PO分析，這時候有人很可能會得出一個結論是，「CDC都騙人，那我再也不要相信CDC了」 ，但是有一大批從2020年3月就喊著「政府蓋牌」的政治人物，雖然他們的預言在過去幾個月以來從來沒有準過，但廣大鄉民的記憶是極其短暫的，年底說明年初一定爆發，年初說今年夏天一定爆發，那如果夏天還是沒爆發的話，還有今年冬天、明年春天、明年夏天，或是之後每年都有時間可以爆發。

像這種極其廉價的單一方式或消息，可能影響不了幾萬人，或是幾千人，但由於毫無成本，就算只有三個人因此而動搖也無所謂，但總之影響是擴散出去了。

原PO舉例，現代人嘲笑戰國時期，趙孝成王因為大將廉頗與秦軍抗戰日久，沒有取得決定性戰果，又聽了秦國的宣傳，說秦國不怕廉頗，只怕趙括，「趙括來了，我們就死定了」，再順便中傷一下廉頗帶兵堅守死傷那麼多，只靠堅守是贏不了戰爭的。

趙孝成王聽得心浮氣躁，直接臨陣換將，換了個沒實戰經驗的趙括上去，他一上陣，趙軍馬上拆除自己有優勢的陣地，全軍出擊，這就是長平之戰的後段，「結果是甚麼我想大家都清楚」。

▲防疫就是戰爭，當情勢不利於我方時，就需要以拖待變。圖為第二批COVAX之AstraZeneca疫苗。（圖／疫情指揮中心提供）

原PO說，「歷史是會重演的，時間會證明現代人並沒有比自己看不起的古代人高明多少」， 現在台灣人在防疫問題上因為小小的破洞而心浮氣躁，各種善意惡意的輿論已經起來了，要求CDC官員下台、要求把第一階段打了勝仗的指揮官換掉，只因為我們在這一波戰役比上一波多死傷了一些人，我們不能接受，事實會證明，防疫就是戰爭，戰爭的實質就是會死人「你幻想戰爭不要死人，這就是幻想」。

原PO認為，有些戰爭我方處在弱勢方，就是打不贏，所以只能拖，拖到眼前的情勢改變，等到可能變得對自己有利，或是等到出現變局，才能把握稍縱即逝的機會結束戰爭，還未必是打贏，有些情況就是對己方不利，只能期望我們小輸為贏，或是大輸變中輸也就可以了；期望逆轉實力或狀況而冒險的做法，本身就是一種豪賭跟風險。

網友對此在推文中表示，「講得很好，認知作戰就是這樣，而且傷人於無形」、「CDC讓我安穩地過了一年半，不信他信鄉民喔笑鼠（死）」、「台灣的政治沒正常過,清高理想只會讓敵人得逞」、「難得好文，推一下以正視聽」、「用一些挑撥的言語讓台灣人分裂不信任彼此就是現在式，PTT就是個縮影了」。