指揮中心開放3離島「自願性快篩」！金門衛生局長回應了

記者柯振中、林明揚／金門報導

金門縣府日前在機場設置快篩站，強制入境客進行快篩，被指揮中心否決。經過討論以後，指揮中心放寬規定，同意金門、澎湖、連江3離島提供自願性採檢服務。對此，金門縣衛生局李錫鑫表示，預計26日會完成布置，開始提供服務，非常感謝指揮中心、金門機場的協助。

▲指揮中心准許3離島提供自願性採檢，金門縣衛生局長回應。（圖／記者林明揚攝）



金門縣府23日時宣布，入境旅客要強制快篩，機場也已經設好，預計24日正式投用，不過23日晚間就被指揮中心否決。雙方經過溝通後，指揮中心25日說明，同意金門縣、澎湖縣、連江縣3離島在符合篩檢流程、後送配套的流程下，提供自願性採檢服務，不得強制要求入境採檢，否則會送法治組研議懲處。

對此，金門縣衛生局長李錫鑫說明，指揮中心發出公告，准許金門縣、澎湖縣、連江縣可以在符合相關條件、流程下，提供自願性採檢服務，也就是能夠提供快篩。李錫鑫提到，除了感謝指揮中心的協助，也相當感謝金門機場，能夠一同協助專案，離島機場的篩檢是個良好的窗口。

▼金門日前在機場設置快篩站。（圖／記者林名揚攝）



不過，李錫鑫也說，以離島的醫療量能來看，鑑別、診斷工作對醫療體系會造成龐大壓力，目前3離島都還沒有確診病例，若有機會的話，希望能夠在本島設立管制點，把可能帶原者、潛在病患篩檢出來。

李錫鑫指出，目前採檢工作跨出重要的一步，後續將依照疫苗覆蓋率，繼續完成離島的防疫工作。

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