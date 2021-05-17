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3大防疫及民生用品需求太熱　部分電商平台祭限購令

▲▼民眾凌晨至大賣場買泡麵。（圖／記者游宗樺攝）

▲疫情加劇，大賣場湧現物資搶購潮，為確保人人都買得到，大賣場祭出限購令，並呼籲勿恐慌、勿搶購。（圖／記者游宗樺攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國內本土疫情持續延燒，連續3天本土病例都破百人，累計病例總數達826例，雙北目前為第三級防疫警戒，各大量販賣場、超市、超商陸續提升防疫措施，除了實施實聯制，也祭出採買限購令，避免搶購潮再現，讓每個人都能購買到防疫物資與民生用品之所需，也轉往網路採買的人，部分電商平台也有採購數量限制，下單時需多加留意。

為減少外出群聚增加感染風險，不少人轉而從網購下單補給防疫或民生物資，造成電商爆單單日業績狂飆，東森購物網的米麵更是被搶到銷售一空，業者已趕緊急補貨，而像是統一麵、來一客、拉麵道、味丹、台酒麵攤等熱銷泡麵，因訂購量龐大，目前每組帳號只能限購3組，其他如衛生紙、醫療口罩、酒精、乾洗手等因陸續進倉補量，現存量足夠，整體來說，民生食品物資供貨沒有問題，民眾不需過度擔心。

疫情期間，不方便前往傳統市場採買生鮮食材的人，熊媽媽買菜網目前全館消費滿1200元送200東森幣，並有專人配送到府，雙北、桃園龜山部分地區499元免運快速到貨，還可指定配送時段，其他地區宅配滿1500元免運費。

東森購物網,泡麵（圖／翻攝自東森購物網）

▲▼日前在東森購物網被掃光的泡麵，已陸續補貨上架，不過目前每組帳號只能限購3組。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網,泡麵（圖／翻攝自東森購物網）

本土確診案例持續升高，帶動Yahoo奇摩購物中心防疫物資與民生用品需求激增，其中「額溫槍」業績暴增48倍、「口罩」業績暴增25倍、「泡麵及食材」業績成長18倍、「衛生紙」業績成長9倍、「即食熟食」業績成長7倍，針對近期關於額溫槍、泡麵及衛生紙等部分高需求商品，將採限購1～2份/組，並視疫情及市場供需狀況適時調整，讓多數有需求的消費者能夠買到，也將積極與供應商合作補貨上架。

PChome 24h購物將視購買流量，滾動式調整商品選購模式，目前站上已全力備貨，商品供應無虞，呼籲民眾理性採購所需防疫物資。生活市集、松果購物提供開放採買，無購買數量限制，若有特殊狀況，各賣場頁面有特別標示。愛合購目前也是沒有限購。

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