嘉義地區飯店搶推外帶便當　部分業者關店：不敷成本乾脆四級警戒

▲嘉義新悅飯店業者推線上直播賣餐盒、合菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

防疫升級，飲食習慣內用變外帶，嘉義地區餐廳、飯店紛紛推出百元豪華便當、千元合菜，甚至線上直播搶攻外帶商機，但也有餐旅業者表示，反正賣便當、合菜根本不夠彌補飯店人事成本，直接趁此時維修保養設備、人員訓練，閉館至五月底或六月中。

▲嘉義新悅飯店，主廚線上直播推餐與民眾互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義新悅飯店推合菜外帶。（圖／記者翁伊森翻攝）

新悅飯店表示，15日起全力衝刺餐盒及外帶組合餐 ，25日更上線臉書直播賣宅配美食， 但直言外帶外送的營收對飯店而言是微不足道，因為連員工薪資都不足以支應 ，希望政府對飯店業的紓困可以盡速 ，解救目前的困境。

▲新悅飯店推外帶餐盒 。（圖／新悅飯店提供）

▲嘉義飯店業者推外帶便當主廚精選。（圖／記者翁伊森翻攝）

新北平餐廳吳柏融副總表示，餐盒、合菜外帶並沒有太多助益，因為太多業者做一樣的東西，需求也沒那麼多，反而普通便當店價格較便宜而生意好。過去帶來固定收入的宅配依舊穩定，因此現在餐廳改平日店休，專攻宅配。

▲嘉義地區餐廳業者推外帶合菜。（圖／記者翁伊森翻攝）

但也有飯店業者私下表示，疫情衝擊下，沒有住客，也沒有用餐民眾，賣便當連水電費用都不夠，外加每個月基本工資所帶來的人事成本就將近三百萬，寧可樂見升為四級警戒、全民禁外出，這樣員工無法上班不用付人事費用。