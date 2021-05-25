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端午連假國道疏運措施取消　「非必要別移動、旅遊」

▲▼國道車流量減少。（圖／翻攝自高公局）

▲三級警戒延長至6/14，高公局預估國道車流量將減少。（圖／翻攝自高公局）

記者賴文萱／台北報導

今年端午節連假為6月12日至14日，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情三級警戒至6月14日，高公局預估本次連假國道交通需求量下降，故取消原有高乘載管制、夜間0-5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統差別費率、入口匝道封閉等措施。

▲▼國道服務區防疫。（圖／高公局提供）

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▲端午連假國道服務區交通疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，因應三級警戒延長至6月14日，預估端午連假交通量會下降，因此取消原有的交通管制措施。屆時實施單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程。另視高速公路主線交通狀況實施匝道儀控管制，開放路肩措施則比照假日實施。

▲▼國道服務區防疫。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區防疫升級。（圖／高公局提供）

▲▼國道服務區防疫。（圖／高公局提供）

由於這次端午連假適逢疫情嚴峻時期，高公局再次呼籲民眾減少非必要之移動或旅遊，並積極做好防疫措施。進入服務區除須配合量體溫、戴口罩、實聯制及室內容留人數執行減半控管外，全部服務區賣場已全面禁止室內用餐，並應全程戴好口罩，消費者採購餐飲一律外帶。

對於用路人常接觸的廁間扶手、按鈕、電梯扶手等處重點區域，防疫期間已加強清潔消毒作業，呼籲用路人配合防疫及外帶政策，共同渡過疫情期間。

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