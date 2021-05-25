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台南1天增10例　黃偉哲：防疫戰爭沒有局外人！

▲台南市長黃偉哲要求各局處加強防疫力道，務必強化阻斷、減少感染源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲要求各局處加強防疫力道，務必強化阻斷、減少感染源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心宣布延長3級警戒至6月14日，台南市長黃偉哲召開防疫應變會議，確認醫療防疫量能、防疫物資及紓困措施，在各面向積極做好相關因應整備，並針對長照機構易出現防疫破口等狀況，要求相關局處務必強化阻斷、減少感染源，黃偉哲強調：「這場戰爭沒有人是局外人」。

黃偉哲市長向與會的局處首長表示，25日台南確診公布有10例，讓許多市民朋友相當關心，雖然台南確診數目前是六都最少，但是沒有樂觀的本錢！市府動員防疫力道務必要加大、加嚴，透過任務編組，全力動員、不能鬆懈，市府內部的防疫檢討會議也將定期召開，滾動檢討。

黃偉哲市長認為，防疫宣傳要深入每個角落，他以長照機構的長輩為例，抵抗力較弱加上活動力較差，按理來講，他們不應該被感染，但是因為照顧他們的看護或親友若未做好防疫管理，長照就可能成為防疫破口，要求社會局務必把長照機構跟洗腎診列為最重要的防疫要務。

衛生局指出，國內今日新增281例本土個案，加上校正回歸本土個案261例，總計542例。又，新增本土病例中，台南市10例，累計至目前有18例。

醫療防疫量能方面：專責病床181床、ICU561床、醫院醫療降載8.5%-20%；檢驗量能方面：14家採檢醫院每日可提供covid-19採檢，20至120件不等，計約可服務1084件，市府採購之抗原快篩試劑已發出8116片；提升就醫便利性方面：領藥得來速5家已開設，2家規劃中；另25日透過視訊，即日起，洗腎診所及20家非責任醫院進行兩措施：分別是A落實分艙分流，B住院及洗腎病人接受抗原快篩，篩檢陽性由衛生局協助就醫等兩措施。

另，台南市醫療口罩廠，實際生產為20家（其中6家為口罩國家隊），一天產能約567萬片，供應中央徵收及自由市場販售。截至目前為止，全市已完成東區、安南區、永康區、新營區、南區、安定區、玉井區、麻豆區、鹽水區、 安平區、佳里區、學甲區、中西區、北區等14個衛生所設立擴大篩檢站，進行高風險危險群篩檢事宜。

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