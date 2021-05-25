石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊！網：大雨一直下不要停

▲桃園市石門水庫24日降下大雨，有效蓄水量再度衝破10.1%，重回雙位數，圖為24日下午4時許水庫即時影像。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市石門水庫集水區24日降下大雨，大批網友開心的直呼「大雨一直下、不要停」，北區水資源局副局長郭耀程25日指出，24日凌晨零時許至25日上午6時止，石門水庫集水區累計平均降雨量為22毫米，預估為水庫帶來約420萬噸水，蓄水量重回10.1%，突破雙位數，有效蓄水量已提升2060萬噸，但水情仍然吃緊，仍然籲請大家節約用水。

北區水資源局副局長郭耀程表示，24日一場降雨，石門水庫10個雨量觀測站到25日上午6時許，累積平均降雨量為22毫米，預估可為水庫帶來大概420萬噸水，集水區降雨最多的地區在霞雲，觀測站累計紀錄為112.5毫米，其次為高義的39.5、石門的26.5毫米，其他如玉峰、池端觀測站也都有10幾毫米降雨紀錄，其餘如鎮西堡與西丘斯山觀測站則沒有降雨紀錄。

▲桃園市石門水庫24日降下大雨，圖為水庫即時影像。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

根據石門水庫及時水情顯示，截至25日上午10時為止，石門水庫有效蓄水量已重回10.1%，約2060.89萬噸，大壩水位則上升至206.04公尺，至於預測用水天數則未顯示，但這場及時雨雖未能為石門水庫解渴，但確實已為乾涸的水庫帶來一線生機。

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