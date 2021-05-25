石門水庫4萬人「聽下雨的聲音」…這場雨5月最多！鄭文燦回應了

記者許力方／綜合報導

桃園石門水庫蓄水率跌破10%，桃園、林口21日起轉橙燈減量供水，水情越來越嚴峻，24日梅雨鋒面報到灌入豪雨，水利署統計，截至下午5時，石門水庫累積雨量19.5毫米，位居全台第二名，預計帶來250萬噸水量，當時一度有8000人同時在線聽雨聲，連市長鄭文燦也歡呼「下久一點！」

午後對流發展旺盛，各地都有零星降雨，其中大台北地區豪雨狂轟，內湖地區時雨量最大破百毫米，雨神甘霖解渴讓民眾樂開懷，尤其蓄水拉警報的石門水庫地區，上游集水區陸續出像降雨，水利署官員下午指出「這場雨已經是這個月以來最多的一次，且雨勢還在持續中，進帳不無小補。」

根據水利署最新雨量預估效益統計，截至下午5時，翡翠水庫累積降雨量達84.9毫米，有效蓄水量增加203萬噸，未扣除放流量下，預估總降雨效益900萬噸水量；其次石門水庫累積雨量19.5毫米，有效蓄水量1803萬立方公尺，約帶來250萬噸水量。若以桃園區近期一天用水量來算，換算可增加2天用量，截止晚9時水庫水位 205.42 公尺，蓄水率來到9.7 %。

▲石門水庫4萬人「聽下雨的聲音」！蔡英文：旱象還沒解除。（圖／取自蔡英文臉書）



▲石門水庫這場雨5月最多一次！鄭文燦回應了。（圖／取自鄭文燦臉書）



鄭文燦24日下午4時許也透過臉書轉發復興區長興里長興派出所的「降雨影片」，高呼「下雨了！石門水庫集水區下大雨！希望可以下久一點！天佑台灣！」14秒的畫面裡，只見現場傾盆大雨，正巧就在水庫的上游，吸引超過4萬人按讚大嘆「感動」、「及時雨，下對地方了」、「下吧！下個三天三夜」、「多下點，把水庫滿上」、「現在能聽到雨聲就令人感動」、「這時候聽到雨聲最開心。」

「請來聽聽石門水庫下雨的聲音！」總統蔡英文稍晚也透過臉書分享下雨的影片，指出今天台灣各地下起大雨，幾個主要水庫稍微解渴，她謝謝把握機會在各地實施人工增雨的同仁，以及最近投入清淤、打破紀錄的水利署和國軍，但最後仍提醒，旱象還沒解除，民眾仍需繼續支援省水。

石門水庫24日一早水位僅204公尺，適逢一波梅雨鋒面報到，午後對流旺盛發展，大台北降下豪雨，有超過8000人同時在線觀看「石門水庫即時影像」，盼老天祈雨解渴「我要看到水流成河」，雨勢也正好下在上游集水區，讓大批網友樂開懷朝聖喊「大一點，不要停！」截至下午4時，集水區平均雨量為15.9毫米，已經是這個月以來雨量最多的一次。

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