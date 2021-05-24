石門水庫上游下大雨了！今蓄水率僅8.5%　桃園水情恐亮紅燈　

▲石門水庫水位直直落！（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園石門水庫上游下大雨了！北水局表示，石門水庫今(24日)的水位是204公尺，是自1963年水庫開始使用後第二低的水位，僅次於2002年的197公尺。由於，桃園地區的降雨，多集中在平地，集水區沒有降雨，若再不降雨石門水庫將持續探底，未來2天是關鍵，希望這波降雨能幫水庫進帳，呼籲民眾再強化省水節水，全民一起抗旱。

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而目前石門水庫水位持續下降，截至24日中午12時止，水位204公尺，有效蓄水率8.5%，有效蓄水量1725萬噸，以每日135萬噸用水計算，桃園只剩下12天的水可用。幸好，石門水庫阿姆坪今天中午傳出出現降雨，而且雨勢剛好也下在集水區；網友知悉集氣希望「下好下滿」，期緩解緊張水情。

▲北水局造雨。（圖／北水局提供）

由於今天鋒面接近，北水局預測西半部沿海與平地日間有零星降雨，但集水區降雨以午後對流為主。該局於寶二、永和山、仁義潭及烏山頭等，氣流環境相對合適，於下午進行人工造雨。該局進一步指出，根據氣象局預報顯示，未來一周桃園只有明天（25日）鋒面接近時才有降雨機會，而目前水位是建庫以來第2低，若再沒有足夠的降雨，桃園水情恐亮紅燈，屆時將供5停2

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