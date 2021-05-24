全台水庫進帳1210萬噸雨！換算等於一天用水量　「最大贏家」出爐

文／中央社

隨著鋒面逐步逼近台灣、對流雲系旺盛，今天（24日）午後各地出現短時強降雨，截至下午5時，翡翠、石門、新山、永和山、寶山、寶二水庫皆有水量進帳，水利署統計，今天雨勢共計帶來高達1210萬噸水量，換算約是全台一天用水量。

▲北部豪雨狂灌，翡翠水庫成為今天最大贏家。（圖／資料照）

根據水利署最新雨量預估效益統計表，截至下午5時，翡翠水庫降雨成效最為顯著，累積降雨量84.9毫米，有效蓄水量增加203萬噸，目前有效蓄水量為2億立方公尺，在未扣除放流量的情況下，預估總降雨效益為900萬噸水量。

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石門水庫次之，累積雨量19.5毫米，有效蓄水量1803萬立方公尺，預計將帶來250萬噸水量。

若以近期桃園一天用水量約116.4萬噸來算，石門水庫進帳250萬噸，換算約可以增加2天用量。

▲石門水庫已跌破1成，。（圖／水利署）



永和山水庫累積雨量則是10毫米，預估總降雨效益可達10萬噸水量；至於寶山、寶二水庫，累積降雨4.5毫米，有效蓄水量117萬立方公尺，也將於近日入庫約5 萬噸水量。

日前旱災中央災害應變中心宣布，若新竹地區的水庫集水區平均降雨量至31日止未達100毫米，將在6月1日起轉為紅燈，並實施供5停2，今天寶山與寶二水庫降雨量不及100毫米，對於解除旱象相當有限。

▲全台水庫水情吃緊，蓄水率仍相當低。（圖／水利署）



王毅峰稍早表示，雖然新竹尖石鄉、五峰鄉、關西鎮的確有不少降雨，但對水庫蓄水率跌破1成的寶山、寶二水庫並無明顯助益的原因在於，降雨主要發生在油羅溪，而非寶山水庫所處的峨眉溪支流石井溪上游。

水利署防災資訊服務網顯示，全台主要水庫蓄水率仍低，例如石門水庫蓄水率目前為9.2%，新竹以南水庫情況更加不樂觀，寶山第二水庫蓄水率僅2.6%、永和山水庫2.1%、鯉魚潭水庫1.6%，主要供給中部5停2地區的德基水庫水位也節節下探，今天已降至1.1%。

中央氣象局預報指出，隨著鋒面接近台灣、對流雲系發展旺盛，今天各地午後易有短時強降雨，雙北各地降下豪雨，基隆、宜蘭、高雄以北山區、花蓮山區也有局部大雨現象，更造成雙北汐止、內湖、深坑等地進入1級淹水警戒。

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