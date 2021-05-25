網傳台灣1天燒掉逾百屍體？指揮中心駁「3大謠言」：境外惡意散布

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

近日網路流傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」、「疫苗為了防腐加入了汞和鋁」等多則謠言，對此，中央流行疫情指揮中心今（25）日嚴正澄清，此為境外的不實訊息，企圖造謠影響我國防疫，呼籲民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，近日發現多則疑似境外人士利用網路跳板，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾我國防疫工作，這些不實訊息有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，民眾應多加注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網傳「台灣疫情嚴重時，一天燒掉100多具屍體」，指揮中心澄清。（圖／指揮中心提供，下同）

另外，網路也流傳「疫苗為了防腐加入了汞和鋁，打多了就會自閉」假訊息，陳宗彥解釋，我國進口疫苗均經國際合法認證，絕不含有毒物質，接種後，可能出現反應主要為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，但絕無傳言所稱導致自閉症的情形，請民眾切勿輕信。

▲網傳「疫苗為了防腐加汞和鋁，打多會自閉」，指揮中心駁斥。

全台5/15起各級學校採線上教學，相關停課資訊同步公布在教育部網站，指揮中心發現有「偽冒教育部網站」杜撰「全國各級學校因應疫情停課時程資訊」等訊息，意圖混淆民眾。陳宗彥提醒，刑事警察局經調查其為境外IP，也已成立專案小組偵辦，

指揮中心指出，教育部全球資訊網正確的網址為「https://www.edu.tw/」 ，民眾收到任何連結時，可以先觀察連結網址，是否跟官方網址一樣；如：教育部官方網址的網域，應為「edu.tw」結尾。

陳宗彥強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

▲指揮中心指出，網路出現偽冒教育部網站並杜撰假訊息，請民眾勿輕信。