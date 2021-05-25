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國旅大爆發「瞬間歸零」！飯店住房剩1成、婚宴宴會全取消

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲去年暑假疫情和緩，澎湖湧入眾多遊客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情持續延燒，首當其衝的飯店、旅行社迎來更大的驚濤駭浪，原本的「國旅大爆發」，在全台升三級警戒後，旅行社出團、婚宴瞬間歸零，飯店業者也僅剩下一成住房率苦撐，並積極想方設法維持營運。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁上周已發佈防疫公告，建議各業者自主考量在6 /8前暫不出團，盡量減少群聚，讓客人延期或取消。對此，《ETtoday新聞雲》詢問飯店、旅行社業者疫情下的慘況，也有不少民宿業者為防堵疫情，選擇自主暫停營運到6月，以求全台共同度過危急時刻。 

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▲福容飯店表示，疫情升溫使飯店業住房業績下降。（圖／福容大飯店提供）

▲疫情升溫，多達13間連鎖分館的福容大飯店住房率僅剩一成。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店
疫情延燒，連出門買食材都成為一種冒險，更別說是渡假。全台有多達15間連鎖分館的福容大飯店住房率平均僅剩一成，當下只能以外帶餐盒和冷凍食品銷售，做為疫情後損失的填補。

福容大飯店傳媒行銷部公關副主任朱懿君表示，近日本土疫情迅速增溫，民眾多將原本的住房延期到暑假或9月，截至目前約剩下一成左右，少部分旅客是直接取消。去年開始，福容有3間飯店推出外帶便當100元起，其中台北一館的二雙主菜便當150元，冷凍食品宅配送到府更是逆勢成長，業績比去年同期成長約6成左右，朱懿君感嘆，「現在只能力拼宅經濟，想辦法把住房的虧損以外帶便當、冷凍食品宅配做彌補。」

▲雄獅旅遊推出全台出發的大雪山相關行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊先前才推出全台皆可出發的大雪山行程，受疫情影響只能暫緩出團。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊
5/15全台發布第三級警戒，雄獅旅遊、東南旅遊等各大旅行社取消5/15至6/8所有本島及離島的團體行程，雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，旅遊是目的地之間的移動，也就是雄獅在做的事，疫情延燒下，勢必會配合政府政策，降低非必要的旅行。因此，先把疫情防堵下來為要務，雄獅決定暫時停止出團至6/8，先延到今年底之前，但因為疫情變動，所以還是會隨時進行滾動式調整。

▲澎湖,澎湖旅遊,pier3,大菓葉玄武岩,易家仙人掌冰,澎湖花火節。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊表示，暫停出團傷害是必然的，組改跟新事業體投入不停頓，是未來關鍵。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊表示，短暫的暫停出團傷害是必然的，不過，雄獅資金充裕，維持正常運作沒問題，組改跟新事業體投入不停頓，是未來關鍵。目前商品部、食旅(gonna)、整合行銷目前還有營運，全員也幾乎投入在此，協助優質小農們銷售商品，呼應去年四月，董事長王文傑提出的「雄獅將會就地轉型為生活產業，不再只是旅行社角色。」

▲HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館,MADISON TAIPEI慕軒飯店。（圖／國泰飯店集團提供）

▲HOTEL COZZI和逸飯店‧台北民生館。（圖／國泰飯店集團提供）

國泰飯店觀光
因應第三級警戒，室內不得超過5人以上的聚會，直接受衝擊的還有婚宴及宴會。國泰飯店觀光事業行銷公關曹雅婷表示，旗下7間飯店中，台北國泰萬怡酒店、HOTEL COZZI和逸飯店‧桃園館5、6月婚宴和宴會全數取消，部分時間較晚的則都先延期。

至於住房部份，曹雅婷說，目前下降四成左右，每間飯店不一，其中包含常駐台灣的商務客人，由於疫情關係不能常飛出國洽公，去年起就選擇留在較為安全的台北，聯絡事務較為方便，飯店還是會服務這樣的住客。

▲桃園市政府舉辦「2018年拉拉山水蜜桃行銷」宣傳。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市政府歷年來都有「拉拉山水蜜桃」宣傳。（資料照／桃園市政府提供）

拉拉山媽媽桃
往年此時是上山露營、度假的旺季，受疫情影響，山上遊客歸零，農民們一年來辛苦種植的媽媽桃也賣不出去，台七桃花源休閒農業區粉專表示，媽媽桃是低海拔的水蜜桃，一旦進入盛產期，就一個多月狂成熟，來不及賣出去的話，這一年辛苦就白費了，收入更會受影響，疫情關係實體銷售通路嚴重受阻，目前只能透過網路銷售。

▲新竹尖石鄉五月桃。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹尖石鄉五月桃也已成熟。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，新竹尖石鄉的五月桃也相當知名，其中，玉峰村五月蜜桃、馬里光五月桃正值產季，民眾可透過網路購買，給山上的農民支持和鼓勵，不過，馬里光五月桃粉專也表示，近日因宅配量爆單，以致連新竹市的客戶都沒能即時收到，請民眾耐心等候。

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