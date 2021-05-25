防端午群聚「繼續停課到6月中」？北市教育局：下午中央統一宣布

記者崔至雲、黃凱翊／綜合報導

近日傳出為了避免端午群聚，雙北將延長停課到六月中，對此，台北市教育局表示，目前正在審慎研議中，停課將會是全國一致，預計下午將會由中央統一宣布。

▲為了防止端午群聚！傳將延長高中職以下學校停課到六月中。（圖／記者周宸亘攝）

國內本土疫情持續嚴峻，三級警戒難以如期解除，台北市長柯文哲昨表示從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，5月28日要解封有困難。今早傳出為了避免端午群聚，雙北將會延長停課到六月中的消息，台北市教育局表示，目前的確有審慎研議延長的規劃，預計下午將會由中央統一宣布。

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新北市長侯友宜25日受訪時表示，雙北溝通非常暢通，每一個涉及到雙北的議題，事前都會溝通，尤其是重要議題，一定會同步，所以在上次決定停課的時候，也是由副市長們來採取相同步調。

另外，教育部昨(24日)曾發函至高中以下學校，表示疫情仍嚴峻，請各個高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦。若需辦理，請學生以線上方式參與，避免不必要的移動、活動或集會。根據教育部今日公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數為145人，比前一天大增27人，是單日增加人數最多的一天。