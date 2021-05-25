防疫如作戰！花蓮爆4例臨大敵　國軍悍馬、戰術輪車助全市消毒

▲▼陸軍花東防衛指揮部派官兵45員、悍馬車8輛、中型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛，前往大花蓮地區執行道路消毒任務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

後山爆出4例確診！花蓮執行新冠肺炎確診案例足跡道路消毒專案確保環境安全，縣府24日協請花蓮後備指揮部支援花蓮市、吉安鄉主要街道防疫消毒作業，縣長徐榛蔚在環保局副局長饒慶龍陪同下至花蓮火車站視察。徐榛蔚感謝國軍支援清消工作，共同守護鄉親健康安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐榛蔚表示，花蓮縣防疫清消大隊已針對疫調路線擴大消毒，並持續就縣轄戶外公共環境場域，如各大交通場站、百貨賣場、人潮聚集處、洽公機關及學校等實施防疫消毒作業，以維護居民安全。她也感謝十三鄉鎮市清潔隊就各大場域每日消毒，並呼籲鄉親少出門、外出戴口罩，透過遠距上班、遠距教學等方式減少外出次數，維護自身及家人健康。

陸軍花東防衛指揮部表示，為防範疫情擴散，提供民眾無毒居住環境，第二作戰區接獲縣府申請支援消毒工作後，即派遣兵力及裝備投入作業，目前作戰區持續配合縣府進行清消任務。24日共計派遣官兵45員、車輛機具計3類11項（悍馬車8輛、中型戰術輪車1輛、重型消毒車2輛）前往大花蓮地區等18處執行道路消毒任務，並視現場進度持續派遣兵力及裝備馳援。

▲花蓮縣長徐榛蔚赴消毒現場，感謝國軍支援，共同守護鄉親健康安全。

24日道路消毒地點包括花蓮市、吉安鄉等路段，道路有中正路、中華路、中山路、明禮路、林森路、民國路、中美路、民權路、建國路、和平路、國聯五路、自強路、自立路、公園路、花蓮火車站前站、花蓮火車站後站、火車站前計程車候車處、火車站後站計程車候車處。

►腦公！你不可以賴帳喔