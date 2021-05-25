高雄警防疫旅館外脫罩抽菸！追查居檢房客後「吸兩口」　分局懲處

▲有高雄員警值勤時間竟脫口罩抽菸。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市長陳其邁也不斷宣導出外全程要戴口罩，高雄市已經過了勸導期，所以假如沒有戴口罩，會直接開罰。但鳳山警分局成功派出所一名陳姓警員被爆穿著制服，在一家飯店旁未戴口罩抽菸，讓人覺得警察「知法犯法」，分局表示將依法告發，並依警察人員獎懲標準，予以行政懲處。

為了防疫，短期內做了很多防疫措施，高雄市長陳其邁也不斷宣導出外全程要佩戴口罩，他也提及，高雄市已經過了勸導期，所以假如沒有戴口罩，會直接開罰。不料高雄員警竟遭爆料，到防疫旅館處理案件時，竟在戶外卸下口罩抽菸。

鳳山分局成功所陳姓、郭姓員警24日上午9時許，接獲110通報至轄內飯店處理案件後，一名陳姓警員被民眾發現竟卸下口罩在飯店外左側樹蔭下抽煙。經致電向飯店求證，當時引導兩位員警的飯店服務人員表示，因為居家檢疫的民眾訊號突消失警方才會到飯店了解狀況，當時事件處理完後就帶著員警下樓，一開始並不知道他們到外頭做些什麼，是後來整理完到外面才知道他們抽菸，也並沒有說可以到外面抽菸。

經鳳山分局查證後，也坦言陳員確實於著制服執勤時，於室外空間脫口罩抽菸行為屬實，違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，鳳山分局依同法第70條第1項告發，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並依警察人員獎懲標準，予以行政懲處。鳳山分局表示，已再次要求所屬單位必須遵守相關防疫規定及執勤紀律，以維護專業形象。

時間對我們來說完全沒用！

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