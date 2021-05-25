林瑋豐抹黑「衛福部疾管家」恐違法？指揮中心：違反法律就負起責任

記者張乃文／台北報導

親綠寫手林瑋豐昨（24）日在臉書發文指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，抹黑「衛福部疾管家」。針對此事，指揮中心表示，「任何人只要違反法律的部分，他就應該要負起法律責任」。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／中央疫情指揮中心提供）

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親綠寫手林瑋豐在臉書發文指出，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，抹黑「衛福部疾管家」，不過，鄉民抓包全是在自導自演。林瑋豐昨夜在臉書二度發文道歉，稱一切和妻子無關，且暫停「眼球中央電視台」寫手一職。

媒體詢問，林瑋豐引發的相關爭議，是否會被定義為假資訊？另外，立委王定宇也有轉傳相關假訊息，是否也會連帶罰則？對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今在記者會上回應，PTT上面提到「刪除疾管家的部分」，前天有說明這個假訊息已交給刑事警察局做調查，並強調，「任何人在疫情期間都不能置身於外」，都要肩負防堵的責任，「任何人只要違反法律的部分，他就應該要負起法律責任，這是必然的」。

不過，認知作戰跟言論自由之間如何衡量？陳宗彥認為，「指揮中心所提的都是明顯、明確的假訊息」，已經無關言論自由或公共討論的議題，也再次呼籲，所有人在這段時間看到假訊息 ，把它阻斷掉，不要急著轉發，查證後再做後續動作，不讓這些假訊息來干擾社會。

陳宗彥說明，PTT的部分也都有請刑事警察局還有偵九隊持續關注，因為近期觀察到，有許多透過境外IP進行網站跳板的方式，使假訊息進入台灣。