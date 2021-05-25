埃及考量貨物成本　長賜號求償案金額降至5.5億美元

▲長賜號擱淺求償案，運河當局降低求償金額。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

長榮海運長賜號3月擱淺在蘇伊士運河，嚴重影響全球海運。蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie）雷比昨天表示，「在船東（日本正榮汽船）估算貨輪上貨物的總成本約為7億7500萬美元後，我們尊重這點，並把求償金額降至5億5000萬美元。」

據《法新社》報導，埃及當局在4月份扣留了排水量達20萬噸的長賜號，並在當地法院提起訴訟，要求日本船東賠償9億1600萬美元（約新台幣256億元），以贖回長賜號。

蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie）昨晚接受電視脫口秀節目主持人阿迪布（Amr Adib）的訪問，他在訪問中表示，求償金額已經降至5億5000萬美元。

蘇伊士運河管理局所處的伊斯梅利亞（Ismailia）法院今天裁決，運河管理局向正榮汽船求償案將移至專門法院審理，訂於5月29日開庭。

長賜號在3月23日遭遇沙塵暴，在蘇伊士運河發生擱淺意外，整艘船堵住河道，阻礙運河雙向交通，影響全球貿易甚巨。運河當局動員了埃及人力與國際救援專家，花了6天時間，才將長賜號移離河道。根據蘇伊士運河管理局數據，運河封閉期間，埃及每天損失1200萬到1500萬美元不等的營收。