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長賜號擱淺現蝴蝶效應　上海洋山港「堵船」排隊排到東海上

▲上海洋山四期碼頭幾乎每日都會呈現「四船同靠」的繁忙景象。（圖／翻攝看看新聞）

▲上海洋山四期碼頭幾乎每日都會呈現「四船同靠」的繁忙景象。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

長榮海運超大型貨輪長賜號（Ever Given）3月在蘇伊士運河發生擱淺意外後，數百艘大型遠洋國際船隻近日陸續抵達目的港。受此事件影響，位在上海的洋山港出現「堵船」的現象，不僅3公里的岸線碼頭上停滿各式船隻，甚至有船隻得排隊在東海海域停泊等候。

▲上海洋山港貨輪進出飽和，不少船隻在東海海域排隊等待。（圖／翻攝看看新聞）

上海洋山港貨輪進出飽和，不少船隻在東海海域排隊等待。（圖／翻攝看看新聞）

《看看新聞》報導，洋山港盛東碼頭承擔了歐洲航線的船隻靠港任務，該航線絕大部分都經過蘇伊士運河，經歷世紀大堵船的貨輪陸續靠港，讓碼頭作業量陡增。原本一艘船需要36個小時進行裝卸作業，現如今，要求24小時內必須離港。

至於該如何壓縮船隻靠港時間，盛東碼頭目前仍須依靠人力指揮，而在全自動碼頭洋山四期則通過數據跑路，用機器替代人力，讓卸箱、裝箱、貨物查驗通關達到最大效率。

上港集團盛東公司營運操作部當值經理胡融融表示，「現場作業進集箱忙了，那我選擇在箱區裡面，如果現場橋吊忙前場這邊忙了，我就會選擇在碼頭岸邊，如果控制室裡箱量出問題了，我就會在控制室裡。」

▲上海洋山港調整貨輪停靠時間，以解決堵船問題。（圖／翻攝看看新聞）

▲上海洋山港調整貨輪停靠時間，以解決堵船問題。（圖／翻攝看看新聞）

據了解，洋山四期碼頭幾乎每日都會呈現「四船同靠」的繁忙景象，這些來自歐洲航線的船隻原本停靠在其餘碼頭，現在得通過片區聯動方式調整航線，以緩解其餘碼頭的壓力。

數據顯示，貨船靠港高峰期，平均每日的船舶處理作業在200艘次左右，貨櫃吞吐量接近歷史記錄。這波集中靠港船隻主要來自從歐洲經蘇伊士運河前往亞洲的東行航線，而伴隨著前往歐洲的西行航線陸續返程，自20日起便會迎來第二波高峰。

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