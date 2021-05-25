愛莉莎莎怨「救護車很吵」　美女議員嘆：車上都是力抗病毒的生命

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎日前抱怨台北市萬華區救護車半夜鳴笛很吵，在網路上掀起爭議。台北市議員吳沛憶24日晚間在臉書PO文感嘆，每一台救護車都是載著正在奮力對抗病毒的生命，卻被嫌棄很吵，「妳知道送走每一台救護車，家人得留在家裡隔離的揪心嗎？」

▲萬華是台北市疫情最嚴重的地區。（圖／記者屠惠剛攝）

吳沛憶提到，忘記從哪一天開始，萬華整天都是救護車的鳴笛聲，尤其是夜晚更加密切，前幾天她接到青山里里長的電話，說是又有一名確診者在家等待救援，有的人一接起電話就哭，說著還沒收到醫院通知，不知道下一步該怎麼做，話語中全是不安與焦慮，甚至有人哭訴自己發燒又吐又拉，等了3天還是無法去醫院，每一天都是折磨。

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吳沛憶說，有些確診者被告知返家等待且不可以離開住家，卻又擔心會傳染給年長的母親，承擔著進退兩難以及染疫的雙重痛苦，每天大概都是這樣無止盡的循環，她能做的就是盡量安撫民眾的情緒，並同步通報衛生局，「救護車哨聲響起，我知道有人又能排進檢疫所了，至少能稍緩在家裡等待的焦急。」

▲台北市議員吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

吳沛憶認為，確診者及家屬承受著巨大的壓力與不安，居住在萬華的愛莉莎莎卻嫌每天救護車的聲音很吵，「妳知道家屬終於盼到救護車來的無力感？妳知道每一台救護車正載著奮力對抗病毒的生命？妳知道送走每一台救護車，家人得留在家裡隔離的揪心嗎？這是一個救災現場，每一台救護車經過，我們為他們祈禱祝福。辛苦了，願您平安歸來。」

面對來自各界的抨擊，愛莉莎莎也在24日發表文章道歉，坦言自己住家在高樓層，又有氣密窗，卻還是聽得很清楚，許多住戶也曾抱怨晚上難睡，雖然很痛苦，但在這種時候還是要互相體諒包容，「畢竟醫療人員絕對比我們辛苦一百倍，徹夜不能睡覺，而且他們應該被吵的更兇，還要冒著被傳染的風險救人，真的很偉大！」而針對抱怨引起的爭議，她表示因為跟朋友間的對話方式比較直接，如果造成大眾不舒服，自己感到非常抱歉。