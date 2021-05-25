10天3102例土本確診　台大公衛專家估「要撐到6月中旬」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情，自5月15日雙北地區升至第三級警戒，短短10天全台已有3102例土本病例。由於疫情高峰期尚未過去，台大公衛學院教授陳秀熙認為，最快也要等到6月中旬，民眾的生活才有可能逐漸恢復正常。

▲民眾前往醫院做快篩。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

根據疾管署傳染病統計資料查詢系統顯示，自5月15日至今，全台確診的本土病例累計共3102例，分別為新北市1496例、台北市1172例、桃園市153例、彰化縣84例、基隆市46例、宜蘭縣41例、台中市32例、高雄市20例、屏東縣14例、南投縣10例、雲林縣8例、新竹市8例、新竹縣5例、台南市5例、花蓮縣4例、苗栗縣2例、嘉義市1例、嘉義縣1例。

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由於疫情高峰期尚未過去，本土案例數量也沒有明顯下降，台北市長柯文哲認為，若要在5月28日解除三級警戒，「我認為不太可能」；新北市長侯友宜也指出，「要做好隨時都有延長的準備」。高雄市長陳其邁也在24日召開記者會，建議中央針對三級防護，應該再延長2個禮拜。

▲快篩站的醫護人員全副武裝。

對此，台大公衛學院教授陳秀熙坦言，這波本土疫情在15日達到最高峰，陽性率達到10至13％，而雙北地區近期的快篩陽性率數據逐漸下降，可見第一波疫情正在開始趨緩，但民眾想要回歸正常生活，最快可能還是要等到6月中旬。

而面對地方首長以及專家建議延長三級警戒，指揮中心指揮官陳時中表示，目前正在研議當中，但整體何時降級還是要看疫情控制，包含陽性率變化、確診個案變化，分布情況跟其來源收斂等，都是重要參考因素，「這一週是很重要觀察期。」