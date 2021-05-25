「清冠一號」來了2種人先服　研發團隊曝還有二號、三號

▲國家中醫藥研究所以明代《攝生眾妙方》為基礎，研發專治新冠肺炎十種新複方。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

本土新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，上週二（18日）衛福部宣布緊急授權「能有效治療新冠肺炎」的中藥「清冠一號」開賣，讓坊間詢問度瞬間爆表。本刊調查，這帖藥去年10月就已名揚歐美，國家中醫藥研究所所長蘇奕彰強調，「清冠一號」不得私下購買，將由中醫師斟酌患者狀況，開處方箋治療服用。

本刊調查，「清冠一號」專利掌握在國家中醫藥研究所手中，全名是「台灣清冠一號」，以阻斷病毒棘蛋白與宿主細胞膜上ACE2結合對症下藥，是中醫藥研究所研發第一款中藥新藥，特別加註「台灣」二字，率先取得配方的順天堂執行長張立秋說：「大家一起努力，讓世界看見中醫能對抗疫情。」

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堅持冠上「台灣」二字，其實是蘇奕彰與研發團隊的命名堅持，他對本刊透露，此藥在國際間獲得好評，不僅將研究結果發表於國際期刊，並在國際學術研討會與國際學者多所討論；他也預告，台灣將用於無症狀感染者，以及發病後患者這兩種人的治療上。

從三軍總醫院臨床經驗可知，新冠微重症和重症患者在服用「清冠一號」後有相當之療效。蘇奕彰強調，雖然中醫常被作為慢性病調理，但中醫典籍詳載許多急重症醫學，此次即是在明代《攝生眾妙方》「荊防敗毒散」的基礎上，重新組成十種新複方，耗時2個月滾動修正，才啟動中西醫會診，確實看見令人興奮的臨床療效。

「中醫複方很不容易，中研院院士鄭永齊曾說玩中藥複方，最好不要超過4種中藥材，否則品質很難控管。」蘇奕彰露出滿意笑容說：「我們用十味中藥材，精密分析出成分與藥效，也掌握合理含量比。」他更攤開臨床科學數據，「有了這些，外國人就不會說中藥複方只是一堆藥材，一碗黑黑的湯汁，讓他們看背後療效如何產生。」

根據了解，這帖「清冠一號」只是國家中醫藥研究所的起點，研究團隊正朝向「清冠二號」「清冠三號」繼續努力，蘇奕彰希望在這波疫情下，中醫也能發揮治療處方的效用。中醫師公會副理事長施純全認為，由於台灣確診個案變多，有機會隨著觀察調整藥材，確實可能出現調整後的新複方。



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