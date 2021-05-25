本土病例地圖曝「中部這縣市快破百了」　雙北逼近3200例

▲根據疾管署網站資訊，今年至今共有3691例本土病例。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日公布新增本土確診案例334例，另有256例本土個案為校正回歸上周各日。根據疾管署今天（25日）更新的今年「本土病例地理分佈」，今年至今共有3691例本土病例，其中雙北共有3193例，彰化縣確診來到96人恐破百，全台僅剩台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣維持0確診。

根據疾管署網站資訊，全台最多確診出現在新北市的1786人，其次依序為台北市1407人、桃園市177人、彰化縣96人、基隆市53人、宜蘭縣41人、台中市40人、高雄市25人、屏東縣17人、南投縣11人、台南市8人、新竹市8人、新竹縣6人、雲林縣6人、花蓮縣4人、苗栗縣4人、嘉義縣1人、嘉義市1人。

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指揮中心表示，24日新增334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多（以板橋區43例為多），其次為台北市99例（以萬華區38例為多），桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

指揮中心說，校正回歸個案256例中，為157例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月22日；個案分布以台北市148例最多（以萬華區76例為多），其次為新北市99例（以板橋區34例為多），桃園市6例、苗栗縣2例、台中市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關200例、茶藝館相關34例、某社團相關6例、某水果商相關6例、其他已知感染源138例、關聯不明101例、疫調中105例，相關疫情調查持續進行中。