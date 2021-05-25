「清冠一號」將上陣！4大醫院臨床證實有效　專家曝：歐美已在用

▲各國都在積極進行新冠肺炎疫苗與對應藥品的研發。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情升溫，到底有哪些藥物可以治療，也成為許多人關心的話題，瑞德西韋、地塞米松是目前疾管署建議治療新冠肺炎的藥物，雖然副作用不大，但仍然只能緩減症狀而已，目前各大國際藥廠仍在研發真正能夠治療的藥物中。

西藥效果有限，若搭配中藥或許可值得期待！國內研發的抗疫中藥「清冠一號」就即將上陣救援！清冠一號是由衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發的中藥複方，配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。

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台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，研究顯示，許多遲遲無法三採陰解隔離的患者，後來服用清冠一號之後，住院時間平均縮短8天，而且沒有留下肺部纖維化或氣喘等後遺症。

陳潮宗說，「清冠一號的配方多是清肺、抗病毒等藥材，早已外銷到歐洲、美國抗疫，但國內藥證取得不易，所以反而無法內銷。」由於疫情升溫，衛福部確定採用緊急授權方式，只要已取得「清冠一號」外銷藥證藥廠，就可申請國內臨時藥品許可證，最快近日可核發許可證。

其實就算沒有清冠一號，許多中醫也能根據其配方開立藥方，但陳潮宗認為不必過於盲目，他建議要依染疫風險開立藥方，例如身邊有確診者，可選擇抗病毒相關中藥材，例如金銀花、板藍根、炙甘草等；若本身確診才考慮使用清冠一號配方。

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