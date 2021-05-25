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一張圖告訴你「該去快篩嗎？」　柯文哲：快篩不是做安心的

▲▼柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情仍持續升溫，而雙北在三級警戒持續一個多禮拜後，仍未控制住疫情，台北市長柯文哲日前表示，陽性率有提高，因此下令在全市12行政區加開快篩站，圍堵疫情，不過他強調「快篩不是做安心的」，呼籲有症狀的才來快篩。

柯文哲25日一早在臉書表示，台北市前天（5/23）快篩992人，陽性率為5.95%。從台北市的快篩陽性率來看，第二個波峰已經過去了，預計第三波高峰可能會出現在5月28日前後，如果峰值一次比一次低，疫情就有機會獲得控制。

但是，柯文哲指出，經過這兩波疫情的衝擊，我們的醫療量能也受到壓力；醫療量能不足，就會導致死亡率增加。 新冠肺炎對六十歲以上的族群，有肥胖、糖尿病、腎臟病、慢性肺阻塞疾病等病患的危害更大。可能在短短的時間裡，就病情急轉直下、甚至喪命。

柯文哲強調，面對病毒，還有一個敵人就是「人心的恐懼」，很多人為了心安而去超買，結果是家裡堆了一堆不需要的東西，也要再次提醒大家「快篩不是做心安的」， 「有症狀才來篩」。

北市快篩站分為兩類，一類是「公衛用」，對象為「無症狀」、「有接觸史」、「旅遊史」的人，掛號方式以排隊抽號碼牌；另一類是「醫療體系」提供對象為「有症狀者」，需透過健保掛號醫師診斷，若有症狀的話則是「公費快篩」，無症狀就需要「自費快篩」。

柯文哲說明，台北市新增20家急救責任醫院的篩檢站，「是有症狀、接觸史等」，才去醫院掛號，經過醫生診「有需要才篩」；如果沒有症狀，還是堅持要快篩的人，那就必須自費。這是為了把資源留給更需要的人，避免醫護負擔過分沉重，期盼大家一起守住醫護量能，守住每一個人！

▼北市快篩站陽性率趨勢。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲▼柯文哲呼籲民眾有症狀才快篩。（圖／翻攝柯文哲臉書）

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