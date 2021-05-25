繳費伸出「斑駁雙手」！女店員3字感動她　同行曝上班要穿隔離衣

記者黃翊婷／綜合報導

台灣受到新冠肺炎本土疫情衝擊，各行各業都十分辛苦。一名女網友24日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，公開自己因為工作而長時間悶在手套之下的「斑駁雙手」，坦言下班後去超商繳費，女店員看到之後說了一句辛苦了，讓她覺得很暖心。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO提到，24日下班之後去超商繳費，女店員看到她的打扮，先是詢問「妳是護理師嗎」，她因為工作站了一整天很疲憊，於是有氣無力地回答「我是牙助」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到女店員一聽，馬上接了一句「辛苦了」，讓原PO覺得非常暖心並回應，「不會，妳也辛苦了」。原PO說，當時兩人只是彼此笑一笑，「一句辛苦了，互相加油打氣。謝謝妳，大家辛苦了。」

其他同樣擔任牙助工作的網友看完原PO的文章，也留言分享自己的工作狀況，「最近都要穿隔離衣，戴頭帽、護目鏡，真的好熱又好渴」、「戴著護目鏡跟口罩，整個悶住汗一直流，最麻煩的是沒辦法喝水」。

而其他網友看到原PO「斑駁雙手」照片也感到很心疼，並紛紛留言鼓勵所有醫護人員，「辛苦啦，偉大的醫護人員」、「記得再忙都要補充水分」、「謝謝你們沒有因此退縮，還很偉大」、「這波疫情真的搞累了很多人」、「只有一句話『謝謝你們』」。