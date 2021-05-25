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基隆婦幼廚工、救生員4確診足跡曝：廟口夜市、飲料店、全聯

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（24日）新增334起本土病例＋校正回歸256起本土病例，基隆目前累計53確診！25日上午基隆市政府公布6例足跡，分別為案4808、案4809、案4810、案4811，其中1名55歲女性在台北市某婦幼廚工，另1名20多歲男性在台北某社區擔任救生員兼物管。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌表示，確診者（案4808）40多歲男性，無業，原（案3835）的友人，於5/9日23時至23時30分到小姑娘小吃店（孝四路3號）；5/10、5/11、5/12、5/13、5/18日到歹喝飲料店（復旦路4號）；5/18、5/20日到高北菁仔行（麥金路484號旁）；5/18日17時至18時到廣東汕頭牛肉店（復旦路17-6號）。

確診者（案4809）55歲左右女性，台北市某婦幼廚工，目前匡列接觸者7人，原（案3687）的妻子，於5/10、5/11、5/12、5/13、5/14、5/17日6時25分搭國光客運1802（基隆-三重）上班、17時30分搭國光客運1802（三重-基隆）返家；5/18日10時至11時安樂市場（樂一路）；5/19日13時至13時30分到全聯福利中心／復興路（復興路151號）。確診者（案4810）44多歲女性，職業家管，匡列家人有4人，足跡正在疫調中，於5/14日10時至12時到何嘉仁書店（仁一路299號2樓）、12時至14時到基隆廟口夜市。

確診者（案4811）20多歲男性，在台北某社區擔任救生員兼物管，目前匡列接觸者20人，原（案4808）的兒子，於5/9日22時30分至0時30分到自由重量健身房（仁三路11號B1）；5/11、5/15日23時30分到1時30分到自由重量健身房（仁三路11號B1）；5/12日1時30分至2時到姚家清魚湯（中山四路175號）、15時至20時到歹喝飲料店（復旦路4號）；5/13日16時至18時到歹喝飲料店（復旦路4號）、18時15分至19時15分到祥師甕雞庄（文化路215-6號）。

▲5/25上午基隆公布6確診足跡！。（圖／基隆市政府提供）

▲▼5月25日上午基隆公布6確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

▲5/25上午基隆公布6確診足跡！。（圖／基隆市政府提供）

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