WHA未列邀台灣議程　國台辦：挑戰一中原則失敗

記者陳政錄／北京報導

世界衛生大會（WHA）24日開議，大會主席宣布，不將邀請台灣參加列入議程，陸委會昨已表達嚴正抗議，強調台灣從未接受「一中原則」。對此，大陸國台辦25日說，奉勸民進黨不要在錯誤的道路上越走越遠，任何挑戰一中原則行徑都將以失敗告終。

▲2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

針對台灣參與世衛提案，據了解，我友邦與中國大陸曾展開2對2辯論。儘管友邦諾魯、史瓦帝尼奮力為台灣發聲，但大會主席德欽旺姆（Dechen Wangmo）仍裁示，「邀請台灣作為觀察員，參加世界衛生大會提案」不列入議程。

面對台灣參加WHA再次受阻，陸委會24日強調， 對於中共當局持續並打壓阻撓我參加今年世界衛生大會（WHA），表達嚴正抗議與不滿。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會說，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，也從未接受其片面設定的「一個中國原則」，中共以錯誤引用聯大及世衛決議等矮化台灣、誤導國際社會，已對台灣民眾健康權益造成傷害，其不負責任的行徑無助兩岸關係發展。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日說，世衛大會有關決定再次表明，搞「台獨」沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心。一個中國原則是國際社會共識，人心所向，大勢所趨。

她還指稱，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉。強調大陸不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。

國台辦說，民進黨的說法是以疫謀獨的藉口，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在

值得注意的是，對於陸方「妥善安排」的說法，史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）在WAH會前會議上表示，該論點根本不符事實，並舉例說2019至2020年期間，台灣申請參加WHO技術會議199次，由於中國大陸影響，最後只能參加64場技術會議。

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