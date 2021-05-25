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社會 社會焦點 保障人權

昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令　父悲：不能關心病情嗎？

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區7歲男童學習柔道時被黑牌教練和學長重摔27次，至今陷入昏迷第35天，昏迷指數仍是3，不料男童父親去醫院探視時，才得知院方遭前妻下封口令，不准透露病情，父親難過的說，他雖然沒有監護權，但也有權利關心孩子，請院方理解體諒身為父親的心情好嗎？院方坦承雖然有收到男童母親的要求，但基於親情因素，如果父親詢問還是會告知。

▲柔道童父親難過的說，他雖然沒有監護權，但不能關心兒子病情嗎？（圖／翻攝男童母親臉書）

▲柔道童父親難過的說，他雖然沒有監護權，但不能關心兒子病情嗎？（圖／翻攝男童母親臉書）

▲▼柔道童父親po文照片反駁網友對他的誤解 。（圖／翻自黃父臉書）

▲▼柔道童父親po文照片反駁網友對他的誤解 。（圖／翻自黃父臉書）

院方表示，黃姓男童仍是昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

▲▼柔道童父親po文照片反駁網友對他的誤解 。（圖／翻自黃父臉書）

男童病情尚未好轉，但父母卻是隔空喊話，黃父日前在臉書就氣憤表示，兒子腦部積水已經很多天了，不管怎麼拜託監護人就是不理！不願簽字讓醫師做腦部引流手術，他還說，人字好寫卻難做，心字清楚卻難懂，人在做天在看，報應來的時候，一個都跑不掉。

不料黃父昨天又在臉書po文指出，他到醫院關心兒子病況，但護理人員告知他，因為監護人的要求，日後不會再告知他病況，他大感訝異和難過，他雖然沒有監護權，但當爸爸也有權利關心孩子，請院方理解體諒身為父親擔心孩子的病況卻不能得知的心情好嗎？

院方坦承確實有接到監護人的要求，也知道黃先生的父親身份，護理人員夾在中間，不知如何是好，不過基於親情，如果黃父提出詢問和探視需求，院方還是會配合。

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