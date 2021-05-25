6移工混合工寮種大麻！警「全副武裝」查緝　3人聲押獲准

記者陳崑福／屏東報導

泰國王姓依親移工，利用台灣太太的空地，涉嫌夥2名逃逸移工及2名同國籍移工，種植大麻，里港警分局獲報，報請檢察官指揮偵辦，全副武裝查緝，當場查扣大麻植株13餘株、大麻香菸約19支及製造 大麻煙菸爐具，警訊時，他們供稱自己食用，沒有販賣，訊後依毒品危害防制條例送辦，檢方訊後聲押3人獲准，2名逃逸外勞責付屏東專勤隊收容，一人請回。

▲里港警分局查獲移工涉嫌種植大麻 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼全副武裝查緝。

警方表示，6名嫌犯，經檢視身體健康狀況正常，且無相關接觸史，所以沒有進行快篩。

▲▼搜查、大麻。

台灣疫情緊繃，屏東縣有17例確診，查緝群聚及不戴口罩成為警方首要勤任務，更擔心外籍移工群聚事件成為破口，更是查緝重點。

里港警分局日前接獲線報，指轄內的鹽埔地區某處有種植大麻並製造大麻菸情形，楊龍祥分局長立即指示偵查隊及派員組成專案小組追查。經查證，發現該工寮內確有外勞聚集，且有栽種大麻情事，立即報請屏東地檢察署楊士逸檢察官指揮偵辦。

專案小組派人埋伏，跟監並過濾可疑人車，見事機成熟，5月23日下午15時許，分3小組約18名警力全副武裝，身穿全套防護裝備破門攻堅，一舉查獲犯嫌44歲泰國籍王姓依親移工及在場5名移工，及大麻植株13餘株、大麻香菸約19支及爐具等製造工具。

據悉，王姓依親移工表示，大麻種子是先前已回泰國的移工從泰國帶來種植，他們種植後，剪下葉子做為佐菜用，剩下的烘或曬乾後捲成大麻菸，供自己吸食。

分局長楊龍祥表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然現正值防疫期間，警方仍持續強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品荼害國人健康，讓民眾安居樂業。

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