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雙北確診2688例各區分佈看這裡　萬華577最多、板橋418、中和256

▲▼新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

▲新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday新聞雲製）

記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心24日公布，新增334例本土案例，以及校正回歸256例，以及6例死亡。在雙北方面，台北、雙北也分別目前各區確診分佈，台北仍以萬華區為最高，累計有577例；而新北以板橋區418例為最多。

指揮中心下午公布國內新增339例新冠肺炎確診病例，分別為334例本土個案，以及5例境外移入個案（含印度3例、菲律賓1例、尼泊爾1例）；另外，校正回歸本土個案256例，總計595例。

個案分佈方面，以新北市177例最多，其次為台北市的99例，接續是桃園市19例、彰化縣12例、基隆市與台中市各為7例、高雄有5例、屏東縣與台南市各3例，南投及新竹縣各1例。

在雙北各區累計確診總數部分，根據新北市政府公布累積至24日統計，總共累計1673例，其中板橋有418例為最多，接續是中和256例、三重184例、新莊153例、土城123例、永和123例、新店108例、蘆洲65例、五股42例、樹林42例、淡水35例、汐止27例、三峽21例、泰山20例、林口18例、八里10例、深坑7例、鶯歌5例、金山4例、石碇4例、萬里3例、瑞芳2例、貢寮、三芝與石門各有1例。

在台北市方面，根據市府公布，今年至5月23日統計資料，總計有1015例，其中以萬華577例最多，接續是文山67例、大同51例、中山42例、中正43例、信義36例、士林39例、大安38例、內湖32例、松山31例、北投30例、南港29例。

▼台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday新聞雲製）

▲▼台北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday）

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