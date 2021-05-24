甘肅馬拉松21死！賽段10公里無補給點…選手哀號：這是人跑的嗎？

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

甘肅白銀馬拉松越野賽遇極端天氣，造成21名參賽人員遇難。23日早上，救援隊在當地一戶居民家中發現梁晶，器官衰竭已無生命跡象。梁晶是大陸超馬紀錄保持者，被跑友圈裡尊稱為「梁神」。此外，據一名參賽選手透露，對於當時參賽遇上的多項問題，他曾向組委會提出建議，但未被採納。

根據陸媒《封面新聞》報導，參與本次賽事的張先生（化名）表示，本次比賽的主辦方並未按照極限賽事的規格來準備，就連參賽者應該強制配備的頭燈、風衣、電量充足的手機、急救毯、救生哨等物品，主辦方的檢查都「非常隨意」，「有的可能和工作人員認識，聊兩句就過去了」。

▲甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社，下同）

張先生指出，主辦方對於賽事的危險程度也同樣預估不足，原因在於，先前同樣的比賽中，確實並未遇到太大的問題，「但一項在中高海拔地區舉行的極限賽事，主辦方不能光靠經驗辦事。」對此，他也曾向組委會提出建議，但都未被採納。

據了解，這次比賽一共有9個CP點作為選手的補給點，但張先生指控，並不是每個賽段都有救援人員，起初的CP1和CP2賽段每隔1、2公里就會有一個救援人員，「但到了最難的CP2到CP3賽段，卻很少能看見有救援人員，甚至在CP3的爬山路段中，有接近10公里左右沒有看到有救援人員，也沒有補給點。」有選手甚至大喊「這是人跑的路線嗎？」而他也是在這個路段選擇退賽。

張先生透露，最後他是靠著村民的救援才因此獲救，因為主辦方並未考慮過賽道不適合車輛通行的情況，也因此急救車或者工作用車基本上都沒什麼用，加上風大，救援行動很難展開，「消防來了以後才發現根本進不來，最後都只能靠當地的小車」

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