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豪雨灌16縣市「大雷雨」夜襲！水神框出台灣正中心　嘉義人：終於

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲梅雨鋒面報到發威！全台16縣市續發豪雨特報。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

雨神同行！中央氣象局24日晚間6時05分持續發布「豪雨特報」，全台16縣市易有短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生。睽違已久的梅雨鋒面報到，局長鄭明典也驗收19小時累積雨量圖，直呼「有雨、無雨邊界清楚」，只見雨勢一路往南延伸，畫出一條圈圈，離奇地把台灣正中央框了出來。

鄭明典晚間7時許透過臉書發文，公布24日累積至晚間7時的雨量圖，直呼「有雨、無雨的邊界清楚，雨中、雨外感覺差異大！驗收～」只見圖中明顯能見，大台北地區雨量「紅爆」，之後水彈一路往南延伸消減，畫成一個橢圓，兩邊和中間白白的，離奇地把台灣正中央給框了出來。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鄭明典驗收19小時累積雨量，有雨沒雨邊界清楚。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭、花蓮入夜後大雷雨。

事實上，西南部地區民眾等雨等了一整天，有嘉義中埔人入夜後看到阿里山附近天空降下大雨，感動PO文喊說「終於！」不過仍讓不少附近居民感嘆「隔壁民雄沒有」、「西區搭扣扣」、「嘉義市都沒有」、「嘉義都下不下來」、「市區乾乾的」、「第一次覺得下雨好讚」、「羨慕！」

鋒面影響及對流雲系發展旺盛，24日北北基、新竹縣、花蓮縣地區及桃園、苗栗、台中、南投、屏東、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，南投、宜蘭、桃園地區及台南、高雄、台東山區有局部大雨發生機率，晚間7時再度針對宜蘭花蓮發布大雷雨即時訊息，將持續至8時30分，慎防劇烈降雨、雷擊、溪河水暴漲、坍方落石、土石流及淹水。

▲▼嘉義人：中埔終於下雨。（圖／翻攝嘉義綠豆人臉書）

▲嘉義人：中埔終於下雨。（圖／翻攝「嘉義綠豆人」臉書社團

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲今日累積雨量冠軍落在台北內湖。

氣象局指出，24日隨著鋒面逐漸接近，鋒前不穩定及偏南風，高屏清晨有局部對流降雨，上午之前中部沿海及台東地區有零星降雨，雖然上午各地大多多雲到晴，不過午後各地都有出現明顯的短暫陣雨或雷雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率。截至晚間7時20分，日累積雨量冠軍落在台北市內湖東湖國小達158毫米，新北石碇十三股156毫米，新北汐止國三也有153毫米，前五名都有破150毫米的雨量。

氣象局預估，入夜持續受鋒面影響，北部及東半部仍有局部降雨，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。沒下雨前氣溫炎熱，西半部高溫普遍達34、35度，東半部高溫也有32、33度，中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫的機率，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率。

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