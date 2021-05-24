疫情中的小確幸！南投國姓豪雨狂炸149.5毫米　日月潭也進帳了

記者高堂堯／南投報導

受到鋒面影響和對流雲系發展旺盛，中央氣象局發布豪雨特報，南投縣山區易有短時強降雨；果然在今天下午1時到2時間，草屯鎮雙冬地區、鹿谷鄉等地開始下雨，不過國姓鄉九份二山等地後來居上，晚間6時以前累計高達149.5毫米雨量，日月潭也累積27毫米雨量，有網友興奮高呼：「最好下到大家不出門、讓疫情緩和！」

▲日月潭今天下午降下27毫米雨量。（圖／民眾提供）

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國姓鄉的6個氣象局雨量測站中，有4個都測得驚人的降雨量，最多的是「九份二山」站149.5毫米，且在下午2時至4時短短2小時就狂降141毫米；「水保局九份二山」站也有144.5毫米，「國六W023K」站124毫米，「北山（2）」站92毫米，為全南投雨量最多的區域。

日月潭、魚池、埔里、草屯雙冬等地也有不少雨量，日月潭在下午4時至5時下了23毫米，至晚間6時以前累計27毫米，對近期面臨大旱和救援發電放水而極度乾渴的水庫水情不無小補。

許久不見的大雨讓各地網友都興奮不已，有人笑稱：「最好下到大家不出門、讓疫情緩和」、「怕口罩濕、不敢出門」，有還沒下雨地區的民眾祈雨說：「祈求大雨滂沱解救乾旱」、「跪求雨神為我們補補水庫吧！」、「我禱告讓它下個三天三夜都不要停哦！」也有埔里鎮民炫耀說：「埔里狂風暴雨」、「（風雨）大到我110公斤都要被吹走了！」令人莞爾。



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