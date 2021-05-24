快訊／5月28日雙北解封「不容易」　柯文哲：停課應會延長

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級警戒至5月28日，以及同步全台停課。面對5月28日即將到來，有沒有可能解封或是延長？台北市長柯文哲表示，5月28日解封不容易，會和新北市長侯友宜討論，「大概停課應該會延長。」

▲柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

被問到有沒有評估目前疫情狀況，5月28日雙北有無可能解除三級警戒？以及停課時間會不會延長？柯文哲24日於防疫記者會中表示，從科學上來看，疫情第三個波估計是在5月28日，所以從科學上看來，「5月28日要解封，我覺得是有困難。」

柯文哲表示，由於雙北是首都生活圈，「我想我再和新北市長侯友宜商量一下，大概停課應該會延長，只是何時會正式宣佈，我們會再商量看看。但科學上來講，我覺得5月28日解封不容易。」

指揮中心24日表示，新增334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多，以板橋區43例為多、其次為台北市99例，以萬華區38例為多，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

面對北市疫情，柯文哲24日下午3時30分舉辦防疫記者會，將針對台北捷運傳出清潔工和保全確診、31名失聯確診者、20間急救責任醫院投入快篩、首日餐飲店禁止飲食、信義某老人機構群聚感染一事做出回應。