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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何又公布確診足跡？侯友宜：依中央原則「再度調整」給外界參考

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜昨稱不公布足跡「是中央特別下令」，遭到指揮中心駁斥，24日召開應變會議記者會時，再次公布一份確診個案足跡，他特別說明指出，中央防疫會議有決定不公布足跡熱區，至於個案足跡，要依照中央訂定的三原則來公布，因此「再度調整」後提供給外界參考。

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

衛生局長陳潤秋會後進一步說明，當個案可能會碰到「不特定對象」，才有公布必要，若是彼此認識且都有戴口罩、實聯制的場所，就不需要公布，疫調時就會匡列相關接觸者。至於車站，因可能接觸到「不特定對象」，會視個案有無戴口罩、保持安全距離、停留時間長短等，評估是否公佈該足跡。

新北副市長劉和然補充，並不是個案去過的所有地方都要公開，像家庭聚會、學校、醫院、診所等，中央都已列為「不能公開」；至於車站部分，個案若只是經過或停留時間非常短，公布出來又會引起恐慌，因此疫調時依據個案是否戴口罩以及有無長時間停留，判斷是否公布。

▲▼中央公布足跡三原則。（圖／新北市政府提供）

▲中央公布足跡三原則。（圖／新北市政府提供）

根據中央足跡公布三原則，分別為「個案於該地點停留時間長短」、「個案及接觸對象有無配戴口罩」、「該地點有無符合密切接觸者定義之對象」，其中，被列為「不公開」的可能範例包括：家庭、私人聚會場所、職場、學校、醫院、診所、旅館。

被列為「考慮公開」的可能範例包括：餐廳、健身房、無法掌握特定接觸者時場所；被列為「可公開」的可能範例則有：百貨公司、賣場、長途交通工具。

▼5月10日至5月23日新北確診個案足跡。（圖／新北市政府提供）

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