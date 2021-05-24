高屏搶水風波「三方達成共識」　鍾佳濱：兄弟一家親有水共享

▲高雄市長陳其邁率隊在高屏溪上游濁口溪設置的灌溉取水渠道挖出部分缺口，引水入荖濃溪 。（圖／鍾佳濱立委服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市長陳其邁23日晚率隊，將農田水利署屏東管理處在高屏溪上游濁口溪設置的灌溉取水渠道挖出部分缺口，引水入荖濃溪，以增加高屏溪攔河堰取水量，紓解高雄市水荒，造成農田水利署屏東管理處及屏東縣高樹農民不滿，擔心影響高樹地區1600公頃農田灌溉，高屏兩縣市搶水風波一觸即發。

▲▼引水入荖濃溪。

防疫、抗旱兩頭燒的陳其邁市長，也致電給立委鍾佳濱，說明兩縣市一家親，希望能兼顧屏東農民灌溉、高雄民生用水。

經過高雄市政府水利局、南區水資局、農水署屏管處共同協商，三方今（24）日達成共識；將由農水署屏管處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用，並請農水署屏管處建置數位資訊與監控系統，以即時公開分享取分水量資訊，分水工如影響灌溉用水時，請農水署屏管處微調。

鍾佳濱表示，台灣同島一命，高屏兩縣市更同屬一生活圈，不管防疫、抗旱與地方發展都唇齒相依，因此樂見雙方達成有水共享的共識，以兼顧高屏用水需求。

他說，在防疫、抗旱緊張的非常時期，除了祈禱老天爺普降甘霖紓解旱象外，也呼籲彼此多包容體諒，共度難關。

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