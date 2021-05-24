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快訊／北市遭爆千人確診在家等　黃珊珊：集檢所滿床100多人等後送

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，全台進入第三級警戒，有台北市議員質疑，北市目前可能有超過千名輕症、無症狀的快篩陽性或確診者在等待後送。對於北市目前究竟有多少確診者在社區等待後送，台北市副市長黃珊珊明確表示，前後大約有一百多人在社區裡面，都會有健康服務中心做關懷。

面對北市疫情，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊24日下午3時30分舉辦防疫記者會，針對台北捷運傳出清潔工和保全確診、31名失聯確診者、20間急救責任醫院投入快篩、首日餐飲店禁止飲食、信義某老人機構群聚感染一事做出回應。

對於有議員稱北市有一千多位輕症確診者在家等待後送，甚至有些確診者等不到病床，導致病情惡化過世，黃珊珊表示，每天快篩站快篩出的陽性者，都會被收到專責防疫旅館，而中央每天公布上百例新增的確診者，北市也在系統內爭取更多空間。

黃珊珊舉例，24日就收治70床確診者到專責旅館，另外還有100多位經過PCR檢測確診的人在等待中，北市府會確定確診者狀況，在還可以的情況下，就讓這些人在家休息，若有特殊需要則排到專責旅館。

黃珊珊強調，中央每天都會給北市府集中檢疫所床數，但中央今天可能已沒有這個量，所以就是移到北市的專責旅館，但絕對沒有像外界說的一千多例，目前每天都會有大約100多例，可能新增也可能已後送。

黃珊珊說，目前大約是一百多人在社區裡面，這部分北市會有健康服務中心做關懷，若身體有狀況，也會立刻派救護車處理，不會讓確診者一人在家面對。

▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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