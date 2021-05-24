基隆市長建議防疫3級延長2周　黃偉哲：台南市尊重中央決定

▲台南市長黃偉哲表示，對於疫情3級的期限是否要延長，台南市尊重中央的決定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關基隆市長有建議防疫3級可能要延長2週，雙北市長也都表示疫情可能無法5月28日就降下來，台南市長黃偉哲表示，原來的期限是5月28日，是否要延長，台南市尊重中央決定。

黃偉哲說，其實不管各地的疫情如何，中央所發布標準一致然後程序一致，所以對於防疫期間3級發布的部分，本來是中央發布的，各地方要發布準4級或是強化3級，或是增強3級，這地方有各地方的說法，但是中央的說法就是有一致的規定。原先中央的規定是雙北是3級，其他的地方是2級，現在中央已經宣布全國都是3級，那既然中央有這樣宣布，那至於3級的期限到哪裡，他相信基於同島一命，大家都是一日生活圈，台南這幾天所公布的案例，也都是大家流通，北往南流，南往北流，這個部分的結果，也沒各自自己要宣布進入幾級的本錢，即便案例多或是案例少，容易因為人流的流動就造成一個防疫的破口，台南市尊重中央對於防疫期的期限，3級期限的一個規定，但就台南市來講，台南市還是用取嚴格的標準，也就是用3級的標準持續在做防疫。

黃偉哲強調，站在他個人、他自己，當然有他自己的想法，但是站在市長和防疫指揮官的部分，這個公務上台南市是尊重中央的想法。

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