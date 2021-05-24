　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

▲校方在畢冊照片上，添加明顯色塊，擋住女學生胸部。（圖／擷取自chaos chytist fb）

▲校方在畢冊照片上添加明顯色塊，擋住女學生胸部。（圖／擷取自chaos chytist fb）

實習記者陳培鈞／綜合報導

就讀巴特拉姆高中（Bartram Trail High School）九年級生萊莉（Riley O'Keefe）發現，學校在畢業紀念冊上動手腳，將數十位女同學的照片，加上色塊遮擋她們的胸部，讓許多女同學有尷尬、不自在，及被物化的感覺。而男性游泳隊隊員穿著泳褲入鏡，反而沒有任何修改動作，校方則回應，學生穿著並無不雅，也願意接受退費。

根據外媒報導，這所位於佛羅里達州聖約翰郡（St. Johns County）的高中，被學生指控擅自更改畢業紀念冊的照片。萊莉表示，起初以為只有自己的照片被修改，但看完整本畢冊後才驚覺，還有其他80名女生受害。她和其他女同學都認為，校方此舉讓她們感到被物化。

九年級學生伊安內內（Zoe Iannone）提到，拍攝那天她充滿自信，但後來看到照片時發現，胸部被用粉色色塊遮住，讓她感到很不自在。萊莉的母親強調，校方需要意識到，此行為會讓女孩對自己身體感到羞恥，希望學校可以給女學生們一個道歉。

據了解，校方擅自更改女學生照片時，卻沒有男學生的照片被修改，游泳隊男學生甚至只穿泳褲入鏡。校方表示，此次畢冊是由女老師負責的，他們也不認為，學生的穿著有不雅之處，會進行部分調整，只是想讓所有學生都出現在畢業冊上，也同意讓學生們退費。

ET快訊
本土爆發「5/14以來已17死」　7人到院前無生命徵象
鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明
驚！新北居家隔離2女陳屍家中　一人丈夫日前才確診死亡
內用禁令一出！工人路邊吃飯挨罵「像過街老鼠」　3口吞飯糰爆鼻
綠營轟PTT打認知戰　超神鄉民釣出「幕後寫手」
快訊／爆「中國打PTT認知戰」遭起底　親綠寫手道歉了！
國內「汽車製造廠」首出現確診！　原廠緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「非核化」外交磋商停滯　布林肯：等待北韓表明意願

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

澳洲加入美日法聖女貞德軍演　華春瑩回應：毫無影響

4歲「天才女孩」IQ142！僅次於愛因斯坦　獲高智商組織邀請入會

大阪5月疫情佔全國1／3死亡數　醫療資源「系統性」崩潰

嬰兒等不急到醫院　孕婦「高速公路上」生產驚險影片曝光

離奇！日本前議員「雙手雙腳遭捆」陳屍房內　妻一早崩潰報警

台灣疫苗接種率不到1%！　澳洲學者：成為許多國家的警訊

「校正回歸」紅遍國際！　彭博社：台灣疫情走向不明

印度婦女「戴氧氣罩」煮飯！被推崇是母愛　網氣炸：把她當奴隸？

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

「非核化」外交磋商停滯　布林肯：等待北韓表明意願

美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

澳洲加入美日法聖女貞德軍演　華春瑩回應：毫無影響

4歲「天才女孩」IQ142！僅次於愛因斯坦　獲高智商組織邀請入會

大阪5月疫情佔全國1／3死亡數　醫療資源「系統性」崩潰

嬰兒等不急到醫院　孕婦「高速公路上」生產驚險影片曝光

離奇！日本前議員「雙手雙腳遭捆」陳屍房內　妻一早崩潰報警

台灣疫苗接種率不到1%！　澳洲學者：成為許多國家的警訊

「校正回歸」紅遍國際！　彭博社：台灣疫情走向不明

印度婦女「戴氧氣罩」煮飯！被推崇是母愛　網氣炸：把她當奴隸？

桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

鄉民抓包「親綠寫手」操弄PTT認知戰　眼球中央緊急發聲明

出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

斷捨離／玩具淘汰4要點　竟發現孩子對缺位父的抗議！

防疫宅消費「無腦刷」前8名　達人最愛這兩張！

驚！汐止居家隔離2婦人陳屍家中　其中一人丈夫日前才確診死亡

見嬤凌晨3點半賴床沒上班！　「貓體鬧鐘」臉超臭…饋頭焦慮

9成人都做錯！洗面乳直接上臉、洗臉前不先洗手都是錯誤示範

本土爆發「5／14以來已17死」　7人到院前無生命徵象

宅在家的居家香氛精油小技巧！工作、疫情焦慮、清潔3大情境這樣用

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

國際熱門新聞

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

《華爾街》曝病毒起源新證據！　和武漢病毒所有關

囤積症男家藏屍15年　70罐芳香劑除臭

義大利纜車20公尺高空突墜！　釀13死3重傷

WHA開幕　疫情獨立調查小組竟稱「中國台灣」

校正回歸紅了！彭博社：台灣疫情走向不明

菲男拒戴口罩　當場遭警槍斃

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

還在用手吃洋芋片？　日節目調查：年輕人都用筷子夾

美報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高

57泰男全裸群聚！開「性愛毒趴」遭捕

17歲少年「違反新冠宵禁」遭警察狂毆慘死

長賜輪繼續動彈不得！　埃及駁回船東上訴

更多熱門

相關新聞

歐盟女主席無奈吞土耳其性別歧視

歐盟女主席無奈吞土耳其性別歧視

土耳其總統艾多恩（Tayyip Erdogan ）6日與歐盟兩位主席會面，包括歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），現場卻只準備兩張椅子給男性領導人，尷尬地將現場唯一女性逢德萊恩晾在一旁，遭到歐盟官員及眾多網友抨擊。

女議員「泳裝文宣」被起底

女議員「泳裝文宣」被起底

防性別歧視　議員禱告改說阿窩門

防性別歧視　議員禱告改說阿窩門

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

巴基斯坦　不能吊死性侵犯就閹割

巴基斯坦　不能吊死性侵犯就閹割

關鍵字：

性別歧視物化女性巴特拉姆高中Bartram Trail High School

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

內用禁令一出！工人路邊吃飯「像過街老鼠」

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面