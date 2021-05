美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

▲校方在畢冊照片上添加明顯色塊,擋住女學生胸部。(圖/擷取自chaos chytist fb)

實習記者陳培鈞/綜合報導

就讀巴特拉姆高中(Bartram Trail High School)九年級生萊莉(Riley O'Keefe)發現,學校在畢業紀念冊上動手腳,將數十位女同學的照片,加上色塊遮擋她們的胸部,讓許多女同學有尷尬、不自在,及被物化的感覺。而男性游泳隊隊員穿著泳褲入鏡,反而沒有任何修改動作,校方則回應,學生穿著並無不雅,也願意接受退費。

根據外媒報導,這所位於佛羅里達州聖約翰郡(St. Johns County)的高中,被學生指控擅自更改畢業紀念冊的照片。萊莉表示,起初以為只有自己的照片被修改,但看完整本畢冊後才驚覺,還有其他80名女生受害。她和其他女同學都認為,校方此舉讓她們感到被物化。

九年級學生伊安內內(Zoe Iannone)提到,拍攝那天她充滿自信,但後來看到照片時發現,胸部被用粉色色塊遮住,讓她感到很不自在。萊莉的母親強調,校方需要意識到,此行為會讓女孩對自己身體感到羞恥,希望學校可以給女學生們一個道歉。

據了解,校方擅自更改女學生照片時,卻沒有男學生的照片被修改,游泳隊男學生甚至只穿泳褲入鏡。校方表示,此次畢冊是由女老師負責的,他們也不認為,學生的穿著有不雅之處,會進行部分調整,只是想讓所有學生都出現在畢業冊上,也同意讓學生們退費。

