美國中畢冊修圖遮女學生胸部　受害畢業生怒嘆被物化

▲校方在畢冊照片上添加明顯色塊，擋住女學生胸部。（圖／擷取自chaos chytist fb）

實習記者陳培鈞／綜合報導

就讀巴特拉姆高中（Bartram Trail High School）九年級生萊莉（Riley O'Keefe）發現，學校在畢業紀念冊上動手腳，將數十位女同學的照片，加上色塊遮擋她們的胸部，讓許多女同學有尷尬、不自在，及被物化的感覺。而男性游泳隊隊員穿著泳褲入鏡，反而沒有任何修改動作，校方則回應，學生穿著並無不雅，也願意接受退費。

根據外媒報導，這所位於佛羅里達州聖約翰郡（St. Johns County）的高中，被學生指控擅自更改畢業紀念冊的照片。萊莉表示，起初以為只有自己的照片被修改，但看完整本畢冊後才驚覺，還有其他80名女生受害。她和其他女同學都認為，校方此舉讓她們感到被物化。

九年級學生伊安內內（Zoe Iannone）提到，拍攝那天她充滿自信，但後來看到照片時發現，胸部被用粉色色塊遮住，讓她感到很不自在。萊莉的母親強調，校方需要意識到，此行為會讓女孩對自己身體感到羞恥，希望學校可以給女學生們一個道歉。

據了解，校方擅自更改女學生照片時，卻沒有男學生的照片被修改，游泳隊男學生甚至只穿泳褲入鏡。校方表示，此次畢冊是由女老師負責的，他們也不認為，學生的穿著有不雅之處，會進行部分調整，只是想讓所有學生都出現在畢業冊上，也同意讓學生們退費。