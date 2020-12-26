影片流出！「部長妳的奶好兇」　議員開會盯豪乳：我視線移不開

▲俄羅斯54歲男議員在視訊會議中對女性部長做出身體上的爭議發言。（圖／翻攝自YouTube／Gündem Haber）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯當局日前一場視訊會議中，34歲的企業部女部長薇索琪赫（Irina Vysokikh）遭男議員出言侮辱，「健康的男人眼睛會一直盯著妳的身體看，我承認妳的奶很兇…。」薇索琪赫當下立刻反映男議員發言內容與會議無關，但男性議長卻向她表示，「妳無權評論議員發言。」影片曝光後在網路上引起爭議。

▲薇索琪赫（Irina Vysokikh）是來自西伯利亞地區的企業部部長。（圖／翻攝自Facebook／Irina Vysokih）

根據《每日郵報》報導，俄羅斯雅庫特（Yakutia）地區54歲男議員安莫索夫（Pyotr Ammosov）陷入性別歧視的爭議，原因是他在一場視訊會議中對企業部部長薇索琪赫稱，任何健康的男人都無法把視線從她露出的身體部位移開，薇索琪赫在報告的時候，簡直聽不見任何聲音，因為他將注意力全都放在她的胸部上。

安莫索夫說，「身為男人，我不得不承認，部長妳的胸部好兇，但是…」在發言中指責薇索琪赫穿得太低胸。薇索琪赫立刻反擊，「議員，我今天不是要來與你討論我的外表。」卻遭到49歲眾議院男議長高戈列夫（Pyotr Gogolev）打斷，「部長，請專心報告，妳無權評論議員的發言。」薇索琪赫想再度抗議，麥克風似乎隨後便被關靜音。

▲▼薇索琪赫雖然在會議中立即表達不滿，卻遭到另一名男議長制止。（圖／翻攝自Facebook／Irina Vysokih）

會議影片曝光後，在俄羅斯政界引發爭議。幾位與會的議員強調，女部長當天的穿著得體，同時為會議中發生的性別歧視向她表達歉意。一位發言人卻表示，性別歧視與性騷擾是外部強加而成，議員只是想「恭維」女部長。部分共產黨議員也認為，說視線無法從她身上移開是一種「稱讚」。

雖然多數媒體輿論將安莫索夫貼上「俄國當代性別歧視者」的標籤，但安莫索夫卻回應，人只有在做錯的時候才需要道歉，薇索琪赫的穿著就是不符合他的道德標準，他只是表達個人觀點，雙方並沒有衝突。部分網友表示，「安莫索夫是老恐龍」、「他應該被趕出去」、「部長穿得很美」、「這是粗魯且無關緊要的騷擾」。

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