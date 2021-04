土耳其鑲金椅子是男性特權　歐盟第一女主席：那我呢？

▲歐盟執行委員會女主席馮德萊恩在土耳其會面中未被安排座位。(圖/路透)

土耳其總統艾多恩(Tayyip Erdogan )6日與歐盟兩位主席會面,包括歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel),現場卻只準備兩張椅子給男性領導人,尷尬地將現場唯一女性逢德萊恩晾在一旁,遭到歐盟官員及眾多網友抨擊。

影片中,土耳其總統在會議廳中心準備兩張鍍金椅子,示意米歇爾坐下後,自己則坐到另外一張,將馮德萊恩尷尬晾在一旁。逢德萊恩滿臉無奈的用右手比出「那我呢?」,並發出困惑感嘆聲,最後被安排於4公尺外沙發,與外交地位較低的土耳其外交部長卡夫所格魯(Mevlut Cavusoglu)同坐。過往參訪中,三位總統與主席都坐在一起。

歐盟委員會首席發言人馬默(Eric Mamer)表示,馮德萊恩對此「明顯感到驚訝」,無法了解背後真正原因,土耳其當局應公開解釋。他透露,國際委員會一同認為,兩位主席同為歐洲理事會高級成員,有權受到完全相同待遇。馮德萊恩更曾擔任德國國防部長,現是歐盟委員會領導人,為歐盟中最有影響力女性之一。

土耳其近日持續強調望提升歐盟關係,恢復加入歐盟程序作業,改善雙方於移民、邊界與海關等分岐,但3月退出旨在防止女性受暴力侵害的《伊斯坦布公約》(Istanul Convention),如今又公開歧視女性,遭國際組織強烈譴責,也象徵土耳其政府與歐盟的持續存在的文化差異。馬默強調,馮德萊恩將「抓住機會,堅持關注女權相關問題,尤其任何與《伊斯坦布公約》相關責任。」

推特網友利用標籤(Hashtag)「給她一個位子」(Giveheraseat)抗議土耳其政府的性別歧視,並指責在場的米歇爾保持沉默,未發聲為馮德萊恩打抱不平。

聯合國女權機構數據顯示,38%的土耳其婦女曾遭伴侶至少一次性別暴力,逾10分之1的更在過去12個月內遭到家暴。世界經濟論壇發表的「2021年全球性別差距報告」也顯示,土耳其在156個國家中排名133,不論經濟、政治、衛生與教育等都有明顯性別差距。

And no, it wasn't a coincidence it was deliberate. Why was @eucopresident silent?