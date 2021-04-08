土耳其鑲金椅子是男性特權　歐盟第一女主席：那我呢？

▲歐盟執行委員會女主席馮德萊恩在土耳其會面中未被安排座位。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

土耳其總統艾多恩（Tayyip Erdogan ）6日與歐盟兩位主席會面，包括歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），現場卻只準備兩張椅子給男性領導人，尷尬地將現場唯一女性逢德萊恩晾在一旁，遭到歐盟官員及眾多網友抨擊。

影片中，土耳其總統在會議廳中心準備兩張鍍金椅子，示意米歇爾坐下後，自己則坐到另外一張，將馮德萊恩尷尬晾在一旁。逢德萊恩滿臉無奈的用右手比出「那我呢？」，並發出困惑感嘆聲，最後被安排於4公尺外沙發，與外交地位較低的土耳其外交部長卡夫所格魯（Mevlut Cavusoglu）同坐。過往參訪中，三位總統與主席都坐在一起。

歐盟委員會首席發言人馬默（Eric Mamer）表示，馮德萊恩對此「明顯感到驚訝」，無法了解背後真正原因，土耳其當局應公開解釋。他透露，國際委員會一同認為，兩位主席同為歐洲理事會高級成員，有權受到完全相同待遇。馮德萊恩更曾擔任德國國防部長，現是歐盟委員會領導人，為歐盟中最有影響力女性之一。

土耳其近日持續強調望提升歐盟關係，恢復加入歐盟程序作業，改善雙方於移民、邊界與海關等分岐，但3月退出旨在防止女性受暴力侵害的《伊斯坦布公約》（Istanul Convention），如今又公開歧視女性，遭國際組織強烈譴責，也象徵土耳其政府與歐盟的持續存在的文化差異。馬默強調，馮德萊恩將「抓住機會，堅持關注女權相關問題，尤其任何與《伊斯坦布公約》相關責任。」

推特網友利用標籤（Hashtag）「給她一個位子」（Giveheraseat）抗議土耳其政府的性別歧視，並指責在場的米歇爾保持沉默，未發聲為馮德萊恩打抱不平。

聯合國女權機構數據顯示，38%的土耳其婦女曾遭伴侶至少一次性別暴力，逾10分之1的更在過去12個月內遭到家暴。世界經濟論壇發表的「2021年全球性別差距報告」也顯示，土耳其在156個國家中排名133，不論經濟、政治、衛生與教育等都有明顯性別差距。