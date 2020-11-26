性侵就化學閹割！　法籍媽媽「輪暴案」催生新法

▲巴基斯坦總理，Imran Khan。（圖／翻攝自Facebook／Imran Khan）

實習記者劉佩婷／綜合報導

巴基斯坦在9月時發生一起令人髮指的性侵案件，一名法籍女子報案稱她在孩子面前遭到集體性侵，當時警方消極推拖的回應，引起全國憤怒。總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）當時就表示，要把惡性重大的性侵犯閹了，讓這些人再也不能做壞事。近日他兌現承諾，批准可將性侵犯化學去勢的新法。

根據《每日快報》報導，性侵得處以化學閹割這項法條，不敢說能百分百的根除婦女被侵犯的可能性，但是一定可以改善女子在社會上的地位以及尊嚴，這項決議已經在聯邦會議上獲得多數人的肯定，伊姆蘭．汗更補充，「我們必須確保我國公民生活在安全的環境，也加強婦女在警務中能夠勝任。」巴國內閣於24日開會通過法務部提交的反性侵法令的草案。

▲巴基斯坦被性侵的婦女。（示意圖／達志影像）

新聞部長希布利·法拉茲（Shibli Faraz）表示，聯邦內閣已批准了反強姦法令，並建議對輪姦和強姦者處以嚴厲懲罰。巴基斯坦參議院議員費薩爾·賈韋德·汗（Faisal Javed Khan）補充說，「對虐待兒童和婦女的人根本就是野獸，這條新法必須盡快上路，保障女性在社會上應該擁有的尊嚴。」