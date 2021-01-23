　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黃偉哲「女議員泳裝文宣」起底！　碎花深V超火辣

▲▼ 黃偉哲PO文 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 黃偉哲PO文 。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

台南市黃偉哲22日在臉書宣傳六甲落羽松美景，稱「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」，不過這引起時代力量台南市議員林易瑩質疑，認為是性別刻板印象。隨即有網友PO出林易瑩大學時的泳裝照文宣，引發熱議。

為了宣傳六甲落羽松，黃偉哲PO文說，「廣告說蕃茄紅了，醫生的臉就綠了；現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為週末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦～」、「但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理」、「週末想安心打電動？先帶女朋友去拍好落羽松」。

▲台南市議員林易瑩質疑台南市校安決議中，與精神病人個資連結涉違法，台南市政府表示不會提供相關個資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林易瑩。（圖／記者林悅翻攝）

貼文引起林易瑩質疑是性別刻板印象。她在臉書上說，「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？週末想安心打電動，先帶女朋友去拍好落羽松？」、「我不禁想問市長，女性在您心中就是這樣需要依附男性、無法獨立的嗎？」。

▼ 林易瑩臉書PO出圖片 。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 林易瑩舊照被翻出 。（圖／翻攝自臉書）

林易瑩的PO文引起網友論戰，有人表達支持，「認同，加油」、「說的很有道理！」，但也有網友認為，「牽強、刻意找麻煩」、「標準的鑽牛角尖」。

▲▼ 林易瑩舊照被翻出 。（圖／翻攝自臉書）

▲林易瑩舊照被翻出 。（圖／翻攝自臉書）

還有一名網友在評論區內，PO出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，指她「文宣放泳裝照，然後寫『人家需要...2124票』。這種就沒有性別問題辣～」。

不過這則留言引起網友反駁說，稱「想請問文宣放泳裝照有什麼性別問題？」、「賣自己的身材討票有什麼問題嗎？黃偉哲今天如果是說自己的太太想拍落羽松讓他沒得玩PS5也沒人能嘴他」、「平權的意義是每個人要怎麼做自己別人管不著也不能代言，就像某些人愛吃屎也是他們的自由但別人不能因為他們愛吃屎就塞屎到他們的嘴裡，這樣懂了嗎。」

ET快訊
原本很哈台灣！日本女友來住半年就因「2理由」幻滅
小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」　調解時還逞凶咆哮
案881首例患者確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷捷設228投票所、逾29萬人可投票　花費1200萬元

批黃偉哲「女議員泳裝文宣」起底！　碎花深V超火辣

疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」　國民黨：請反思民意

列台灣近期3大外交成就　蔡英文讚揚蕭美琴「成為了世界的焦點」

中選會：今年全國性公投將於8月28日舉行

揭蕭美琴曾連署「凍結外館預算」　國民黨批雙標：換位子換腦袋

撇歧視！國防部製作「國軍不避桃」影片　強調一定會跟桃園站一起

蔡英文指示「守黃捷」　藍委直言邏輯很奇怪...曝背後關鍵原因

共軍1架「運9通信對抗機」闖我西南空域　空軍防空飛彈追監

75架同步起飛　蔡英文宣布：嘉義將成無人機發展重鎮

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

罷捷設228投票所、逾29萬人可投票　花費1200萬元

批黃偉哲「女議員泳裝文宣」起底！　碎花深V超火辣

疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」　國民黨：請反思民意

列台灣近期3大外交成就　蔡英文讚揚蕭美琴「成為了世界的焦點」

中選會：今年全國性公投將於8月28日舉行

揭蕭美琴曾連署「凍結外館預算」　國民黨批雙標：換位子換腦袋

撇歧視！國防部製作「國軍不避桃」影片　強調一定會跟桃園站一起

蔡英文指示「守黃捷」　藍委直言邏輯很奇怪...曝背後關鍵原因

共軍1架「運9通信對抗機」闖我西南空域　空軍防空飛彈追監

75架同步起飛　蔡英文宣布：嘉義將成無人機發展重鎮

揪人一起吃早餐！國泰萬怡2人同行第2位免費 台北萬豪4人行1免費

今天中、大杯都半價！鶴茶樓「藝伎紅茶」新登場　喝得到水蜜桃香

專業彩妝師「年度10大愛用美妝」！化妝箱必備「小金塊」粉底、奶凍腮紅

狗女兒站起露「八塊腹肌」　媽放大看傻...網掩面苦笑：我好慚愧

KD缺陣不怕！籃網二巨星搭檔　奈許：可發展看看第二陣容

累計12人染疫！專家指2/18後才安全：春節連假是「感染高風險」

7張黑白照曝「作戰血淚」！桃醫護理師哭訴：真的好想看兒子

罷捷設228投票所、逾29萬人可投票　花費1200萬元

英國前球王確診還在隔離中　穆雷確定無緣2月澳網

和平封院決策人：部桃應停止進出　羅列指揮中心4錯誤！網怒洗版

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

女議員「泳裝文宣」被起底

疫情擴大...民進黨成立群組「守黃捷」

蔡英文讚揚蕭美琴「成為了世界的焦點」

疫情擴散...民進黨喊「守住黃捷」　國民黨氣炸

黃捷姿態放低？懇求鳳山人：陪我度過難關

中選會：今年全國性公投將於8月28日舉行

國民黨揭蕭美琴曾連署「凍結外館預算」

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

圖／歐巴馬邀請函曝光　「42年來突破」又是一場大內宣

蔡英文挺黃捷　藍委曝背後原因！

撇歧視！國防部製作「國軍不避桃」影片

蕭美琴是否獲邀成羅生門？　張競PO邀請函照片戳破盲點

柯文哲批「避桃令」是政治口水戰

更多熱門

相關新聞

黃偉哲臉書力挺桃園

黃偉哲臉書力挺桃園

台南市長黃偉哲在其臉書PO文呼籲團結台灣齊心抗疫，因台澎金馬命運共同，呼籲應該給桃園人、給鄭文燦市長最大的支持和協助。

「避桃禁令」台南市不跟進！黃偉哲：大家同島一命

「避桃禁令」台南市不跟進！黃偉哲：大家同島一命

佛光山南台別院施臘八粥

佛光山南台別院施臘八粥

台南市觀旅局發表年度成果

台南市觀旅局發表年度成果

台南取消鹽水蜂炮　網正反議論

台南取消鹽水蜂炮　網正反議論

關鍵字：

黃偉哲林易瑩落羽松泳裝照物化女性性別刻板印象

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

貓遭關鐵籠惹心疼　結局網怒飆髒話

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面