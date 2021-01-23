批黃偉哲「女議員泳裝文宣」起底！　碎花深V超火辣

▲ 黃偉哲PO文 。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

台南市黃偉哲22日在臉書宣傳六甲落羽松美景，稱「落羽松紅了，男朋友的臉就綠了」，不過這引起時代力量台南市議員林易瑩質疑，認為是性別刻板印象。隨即有網友PO出林易瑩大學時的泳裝照文宣，引發熱議。

為了宣傳六甲落羽松，黃偉哲PO文說，「廣告說蕃茄紅了，醫生的臉就綠了；現在是落羽松紅了，男朋友的臉就綠了，因為週末又不能宅在家打PS5，得去拍照啦～」、「但廣大的男性同胞不用擔心，偉哲來教你時間管理」、「週末想安心打電動？先帶女朋友去拍好落羽松」。

▲台南市議員林易瑩。（圖／記者林悅翻攝）

貼文引起林易瑩質疑是性別刻板印象。她在臉書上說，「愛玩電動的只有男人？愛拍照的只有女人？週末想安心打電動，先帶女朋友去拍好落羽松？」、「我不禁想問市長，女性在您心中就是這樣需要依附男性、無法獨立的嗎？」。

▼ 林易瑩臉書PO出圖片 。（圖／翻攝自臉書）

林易瑩的PO文引起網友論戰，有人表達支持，「認同，加油」、「說的很有道理！」，但也有網友認為，「牽強、刻意找麻煩」、「標準的鑽牛角尖」。

▲林易瑩舊照被翻出 。（圖／翻攝自臉書）

還有一名網友在評論區內，PO出林易瑩就讀成大時參選學生會長的泳裝照文宣，指她「文宣放泳裝照，然後寫『人家需要...2124票』。這種就沒有性別問題辣～」。

不過這則留言引起網友反駁說，稱「想請問文宣放泳裝照有什麼性別問題？」、「賣自己的身材討票有什麼問題嗎？黃偉哲今天如果是說自己的太太想拍落羽松讓他沒得玩PS5也沒人能嘴他」、「平權的意義是每個人要怎麼做自己別人管不著也不能代言，就像某些人愛吃屎也是他們的自由但別人不能因為他們愛吃屎就塞屎到他們的嘴裡，這樣懂了嗎。」