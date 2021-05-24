快訊／打破一人一室住院規則　柯文哲建議中央：允許「一室裝兩人」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級警戒，指揮中心24日宣布，今日新增334例本土，以新北市177例最多，板橋區43例為多，台北市99例，以萬華區38例為多。台北市長柯文哲24日表示，現在是緊急階段，不要限制一人一室，恐怕要打破住院規則。

指揮中心24日表示，新增334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多，以板橋區43例為多、其次為台北市99例，以萬華區38例為多，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

面對北市疫情，柯文哲24日下午3時30分舉辦防疫記者會，將針對台北捷運傳出清潔工和保全確診、31名失聯確診者、20間急救責任醫院投入快篩、首日餐飲店禁止飲食、信義某老人機構群聚感染一事做出回應。

關於北市專責病房、負壓病房是否充足？柯文哲表示，為了檢查北市醫療能量，他24日早上特別去台大、榮總、三總，去看台灣最重要醫學中心醫院容量，有幾個問題，因為醫院硬體改善需要時間，像是榮總、三總有些病房要緊急趕工，因為以前沒有設太多。

柯文哲說，這要很誠實地講，病房十分之一要改成防疫專責病房，但這些過去都不是負壓隔離病房，因為沒理由十分之一以上床是負壓隔離病房，像是和平醫院改裝一層就花掉1億元，真實狀況不可能十分之一以上病床是負壓隔離病房，今早去看，不論三總、榮總、台大都如火如荼趕工，不能說完全變成負壓，而是叫做抽風病房。

柯文哲提及，看過之後有幾個問題，他要求這些醫學中心儘速把病房改裝完畢，也會調出北市衛生局還有的疫苗，要照顧這種防疫專責病房的醫護人員，一定要全部打完疫苗，並於最短時間內完成。

另外，柯文哲也提到，有一點還需要跟中央討論，之前要求一人一室，但他看到台大病房很大範圍只裝18名病人，理由是中央規定一人一室，但他在想，病房改裝需要時間，緊急狀況應該是請中央醫療顧問考慮看看，在醫療資源緊繃的這刻，「我認為確診者不用限制一人一室，這樣病房容量不夠！且還要加裝抽風機、負壓機器需要時間。」

柯文哲強調，在這緊急階段，他認為不要限一人一室，「反正都是確診，可以允許他們一室裝兩個，至少讓病人有地方去。」總結就是病房改裝盡快執行、醫療人員打疫苗盡快調配，以及恐怕要修改住院規則，打破一人一室規則。

▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）