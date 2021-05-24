　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／打破一人一室住院規則　柯文哲建議中央：允許「一室裝兩人」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級警戒，指揮中心24日宣布，今日新增334例本土，以新北市177例最多，板橋區43例為多，台北市99例，以萬華區38例為多。台北市長柯文哲24日表示，現在是緊急階段，不要限制一人一室，恐怕要打破住院規則。

指揮中心24日表示，新增334例本土病例，為157例男性、177例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月23日；個案分布以新北市177例最多，以板橋區43例為多、其次為台北市99例，以萬華區38例為多，桃園市19例、彰化縣12例、基隆市及台中市各7例、高雄市5例、屏東縣及台南市各3例、南投縣及新竹縣各1例。

面對北市疫情，柯文哲24日下午3時30分舉辦防疫記者會，將針對台北捷運傳出清潔工和保全確診、31名失聯確診者、20間急救責任醫院投入快篩、首日餐飲店禁止飲食、信義某老人機構群聚感染一事做出回應。

關於北市專責病房、負壓病房是否充足？柯文哲表示，為了檢查北市醫療能量，他24日早上特別去台大、榮總、三總，去看台灣最重要醫學中心醫院容量，有幾個問題，因為醫院硬體改善需要時間，像是榮總、三總有些病房要緊急趕工，因為以前沒有設太多。

柯文哲說，這要很誠實地講，病房十分之一要改成防疫專責病房，但這些過去都不是負壓隔離病房，因為沒理由十分之一以上床是負壓隔離病房，像是和平醫院改裝一層就花掉1億元，真實狀況不可能十分之一以上病床是負壓隔離病房，今早去看，不論三總、榮總、台大都如火如荼趕工，不能說完全變成負壓，而是叫做抽風病房。

柯文哲提及，看過之後有幾個問題，他要求這些醫學中心儘速把病房改裝完畢，也會調出北市衛生局還有的疫苗，要照顧這種防疫專責病房的醫護人員，一定要全部打完疫苗，並於最短時間內完成。

另外，柯文哲也提到，有一點還需要跟中央討論，之前要求一人一室，但他看到台大病房很大範圍只裝18名病人，理由是中央規定一人一室，但他在想，病房改裝需要時間，緊急狀況應該是請中央醫療顧問考慮看看，在醫療資源緊繃的這刻，「我認為確診者不用限制一人一室，這樣病房容量不夠！且還要加裝抽風機、負壓機器需要時間。」

柯文哲強調，在這緊急階段，他認為不要限一人一室，「反正都是確診，可以允許他們一室裝兩個，至少讓病人有地方去。」總結就是病房改裝盡快執行、醫療人員打疫苗盡快調配，以及恐怕要修改住院規則，打破一人一室規則。

▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

ET快訊
快訊／星展兩名員工確診！　金融業染疫人數已25人
時雨量破百！「小巷瞬間淹成河」畫面曝　機車快滅頂
雨勢猛急！開在內湖「整路洗車」能見度超低　中南部人：這裡熱炸
正妹Coser公告自己確診！13天足跡全曝：找不出在哪染疫
快訊／侯友宜再公布最新足跡！　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多
快訊／528解封？　侯友宜：我從沒樂觀過「可能性非常低」
快訊／柯文哲「停課應會延長」：5/28雙北解封有困難
快訊／新北本土今增177例　各行政區分布曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／憲兵士官篩檢呈現陽性　憲指部昨晚清消！有接觸者已全篩檢

侯友宜感謝各界支援新北：愛心捐款已累積4612萬

快訊／侯友宜宣布：新北確診失聯130人「已全數尋獲」

快訊／等不到7月！台北市自己買疫苗？　柯文哲想了很久...

支持全國三級警戒延長14天　鄭文燦：疫情還沒有結束

不肖業者大賺災難財　侯友宜：成立1950專線「最重罰500萬」

快訊／侯友宜再公布最新足跡！　涵蓋板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

快訊／侯友宜預告528解封可能性非常低　「我從沒樂觀過」

快訊／528停課延長！柯文哲：7月打國產疫苗「我覺得很奇怪」

陳玉珍不滿金門快篩令被撤　赴指揮中心要求3天內給答案

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

快訊／憲兵士官篩檢呈現陽性　憲指部昨晚清消！有接觸者已全篩檢

侯友宜感謝各界支援新北：愛心捐款已累積4612萬

快訊／侯友宜宣布：新北確診失聯130人「已全數尋獲」

快訊／等不到7月！台北市自己買疫苗？　柯文哲想了很久...

支持全國三級警戒延長14天　鄭文燦：疫情還沒有結束

不肖業者大賺災難財　侯友宜：成立1950專線「最重罰500萬」

快訊／侯友宜再公布最新足跡！　涵蓋板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

快訊／侯友宜預告528解封可能性非常低　「我從沒樂觀過」

快訊／528停課延長！柯文哲：7月打國產疫苗「我覺得很奇怪」

陳玉珍不滿金門快篩令被撤　赴指揮中心要求3天內給答案

北投女看診過號秒抓狂！腳猛踹還扯警口罩喊檢舉　目擊者怒了

竹市與竹科共築起防疫高牆　林智堅：守護護國神山群

掃QRcode→自動傳訊不到2秒！iPhone用戶快載「超神捷徑」方便炸

林鴻道贈2萬5千口罩給選手教練　安全出征奧運　

快訊／憲兵士官篩檢呈現陽性　憲指部昨晚清消！有接觸者已全篩檢

作家H／月薪嬌妻CP成真　新垣結衣與星野源結婚　為何全球男人紛紛心碎？

失火了！黑貓「五樓窗戶」躍下幸運降落　目擊者嚇到尖叫

搶外帶生意急打折！客質疑「疫情前賣太貴」　網揭1關鍵直搖頭

快訊／星展兩名員工確診！　金融業染疫人數已25人

確診者疫調足跡表「未公布先瘋傳」　黃偉哲：會查處！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

快訊／跟柯文哲討論延長528「三級警戒」？　侯友宜回應

從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

陽明山停車場周末塞車！柯文哲重話回應

快訊／柯文哲示警5/28會有「第3波高峰」　數字降才代表防疫有成

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

傳清潔員、保全確診　北捷回應了

稱「中央下令不公布足跡」遭指揮中心駁斥　侯友宜回應了

信義某老人機構爆群聚感染！

快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時間」

快訊／地方中央不同調　蘇貞昌下令：指揮中心統一決策

出門上班注意　蔡英文分享防疫指引：拜託你留意5件事

快訊／全國三級警戒延長？　蘇貞昌下令指揮中心盤點配套

更多熱門

相關新聞

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

侯友宜再公布足跡　板橋大遠百、家樂福、新莊好市多

中央流行疫情指揮中心24日公布新增本土確診案例334例、境外移入5例，另有256例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增177例，板橋區最多為43例；校正回歸的則有99例，同樣以板橋區34例最多。新北市府隨後公佈5/10至5/23的個案足跡，涵蓋板橋、中永和、三重、新莊的多個市場，以及板橋大遠百、板橋家樂福、好市多新莊店等。

新北男疫情爆發後回竹北確診　1家人被傳染

新北男疫情爆發後回竹北確診　1家人被傳染

屏東17確診10例在潮州　傳統市場等18足跡曝光

屏東17確診10例在潮州　傳統市場等18足跡曝光

快訊／柯文哲：停課應會延長

快訊／柯文哲：停課應會延長

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊快篩防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面